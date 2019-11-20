Общество
ИзвестияГосорганы перестанут принимать россиян к 2024 году
Федеральные и региональные ведомства прекратят прием россиян к 2024 году и передадут эти полномочия многофункциональным центрам предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Исключение составят так называемые неустранимые случаи, которые правительство определит позднее.
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с чего всё началось
Федеральные и региональные ведомства прекратят прием россиян к 2024 году и передадут эти полномочия МФЦ. Такие нововведения содержит законопроект о госуслугах, разработанный Минэкономразвития (есть у «Известий»).Известиявчера в 16:01
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