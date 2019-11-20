Общество

ИнтерфаксИнтерфаксГосорганы полностью передадут прием граждан МФЦ к 2024 году

Министерство экономического развития РФ разработало законопроект о госуслугах, согласно которому федеральные и региональные ведомства к 2024 году должны прекратить прием граждан и передать эти полномочия многофункциональным центрам (МФЦ), сообщает газета "Известия".
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с чего всё началось

Сервисный МФЦентр: россиян перестанут принимать в госорганах

Федеральные и региональные ведомства прекратят прием россиян к 2024 году и передадут эти полномочия МФЦ. Такие нововведения содержит законопроект о госуслугах, разработанный Минэкономразвития (есть у «Известий»).
Известия16:01

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Госорганы перестанут принимать граждан к 2024 году

РИА Новости20:54

Госорганы передадут МФЦ прием граждан к 2024 году

РБК20:06

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«Известия»: госорганы передадут МФЦ функцию приема граждан к 2024 году

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РЕН ТВ18:45

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Известия18:32
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