Федеральные и региональные ведомства прекратят прием россиян к 2024 году и передадут эти полномочия МФЦ. Такие нововведения содержит законопроект о госуслугах, разработанный Минэкономразвития (есть у «Известий»).

с чего всё началось

Министерство экономического развития РФ разработало законопроект о госуслугах, согласно которому федеральные и региональные ведомства к 2024 году должны прекратить прием граждан и передать эти полномочия многофункциональным центрам (МФЦ), сообщает газета "Известия".

Госорганы полностью передадут прием граждан МФЦ к 2024 году

Происшествия Сына экс-президента Германии убили во время лекции Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (1984–1994) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике.

Футбол Черчесов раскритиковал болельщиков за оскорбления Дзюбы Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов после победного матча против команды Сан-Марино прокомментировал оскорбительные возгласы в адрес нападающего Артема Дзюбы.

Общество РЖД показали прототип нового плацкартного вагона Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.

Общество «Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован Министерство внутренних дел и Минэкономики договорились о концепции системы, которая позволит гражданам покупать так называемые красивые автомобильные номера.

Политика Американскому подполковнику предложили стать министром обороны Украины Сотрудник Совета национальной безопасности США подполковник Александр Виндман получал предложения занять пост министра обороны Украины.

Общество Госдуме предложили ввести льготы на перелеты студентам до 30 лет В Государственную думу России поступило предложение разрешить студентам и аспирантам российских вузов до 30 лет летать по льготным билетам на внутренних рейсах.

Происшествия СК потребовал арестовать экс-депутата из Хабаровского края СК РФ потребовал арестовать бизнесмена и бывшего депутата Хабаровской краевой думы Николая Мистрюкова по подозрению в причастности к убийству.

Армия и оружие СМИ сообщают, что Россия расконсервировала бомбардировщики Ту-22М3 Россия вывела из советского хранилища на крупнейшем военном аэродроме на Дальнем Востоке "Каменный ручей", около поселка Монгохто Хабаровского края, дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, пишет аналитический портал Military Watch.

Политика На Украине усомнились в стремлении Зеленского добиться мира в Донбассе Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш в эфире телеканала «112 Украина» выразила мнение, что украинский лидер Владимир Зеленский в действительности не стремится завершить конфликт в Донбассе, а только играет роль «главного миротворца».

Наука Ученые назвали основную причину возникновения рака MUC1 выполняет в основном защитную функцию, но при постоянном воспалении гликопротеин, наоборот, может стать причиной возникновения патогенных процессов.

Политика МИД Германии призвал сохранить транзит газа через Украину Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия поддерживает переговоры о транзите российского газа через Украину и выступает за его продолжение.