Общество
ИнтерфаксГосорганы полностью передадут прием граждан МФЦ к 2024 году
Министерство экономического развития РФ разработало законопроект о госуслугах, согласно которому федеральные и региональные ведомства к 2024 году должны прекратить прием граждан и передать эти полномочия многофункциональным центрам (МФЦ), сообщает газета "Известия".
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с чего всё началось
Федеральные и региональные ведомства прекратят прием россиян к 2024 году и передадут эти полномочия МФЦ. Такие нововведения содержит законопроект о госуслугах, разработанный Минэкономразвития (есть у «Известий»).Известия16:01
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