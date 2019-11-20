Федеральные и региональные ведомства прекратят прием россиян к 2024 году и передадут эти полномочия МФЦ. Такие нововведения содержит законопроект о госуслугах, разработанный Минэкономразвития (есть у «Известий»).

с чего всё началось

Министерство экономического развития РФ разработало законопроект о госуслугах, согласно которому федеральные и региональные ведомства к 2024 году должны прекратить прием граждан и передать эти полномочия многофункциональным центрам (МФЦ), сообщает газета "Известия".

Госорганы полностью передадут прием граждан МФЦ к 2024 году

Политика Американскому подполковнику предложили стать министром обороны Украины Сотрудник Совета национальной безопасности США подполковник Александр Виндман получал предложения занять пост министра обороны Украины.

Общество «Газпром»: обе нитки «Турецкого потока» заполнили газом Суммарная мощность обеих ниток составит 31,5 млрд куб. м. Специалисты заполнили газом обе нитки экспортного газопровода "Турецкий поток", по которому энергоноситель будет доставляться из Анапы через Черное море в Турцию, и далее - в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

Футбол Сборная России разгромила Сан-Марино 4. Сборной России осталось узнать одного соперника по групповому этапу Евро-2020 Перед жеребьевкой 24 участника чемпионата Европы будут разбиты на четыре корзины по шесть команд в каждой.

Наука Почти 150 новых геоглифов нашли на плато Наска в Южном Перу Ученые из университета Ямагата (Япония) во главе с профессором Масато Сакаи нашли на известном плато Наска в южном Перу 142 новых геоглифа с изображениями загадочных монстров.

Футбол Российская молодежка обыграла Сербию в отборе на ЧЕ-2021 Молодежная сборная России по футболу обыграла команду Сербии в отборочном турнире чемпионата Европы по футболу 2021 года среди команд U21.

Общество Госдума одобрила законопроект о предустановке российского софта Госдума приняла во втором чтении законопроект об обязательной предустановке российского софта на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией «смарт-ТВ».

Игры Valve анонсировала продолжение Half-Life Can’t wait to share it with all of you! pic.twitter.com/BupFCxSrTw — Valve (@valvesoftware) November 18, 2019 Буквально вчера появился первый слух о выходе новой части и он подтвердился.

Происшествия Сына экс-президента Германии убили во время лекции Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (1984–1994) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике.

Политика МИД Германии призвал сохранить транзит газа через Украину Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия поддерживает переговоры о транзите российского газа через Украину и выступает за его продолжение.

Музыка София Ротару приезжает на гастроли в Россию София Ротару в конце года посетит Россию и выступит на фестивале «Легенды ретро FM», который состоится 14 декабря.

Здоровье Эндокринологи рассказали, как правильно есть сладкое Но в повседневной жизни лучше отказаться от сладкого, каждый день лучше не есть", - сказал РИА Новости заведующий отделением диабетической стопы НМИЦ эндокринологии Гагик Галстян.

Наука Революционный препарат против шизофрении прошел второй этап испытаний Компания Karuna Therapeutics объявила, что ее новый препарат для лечения острого психоза у пациентов с шизофренией успешно прошел вторую фазу клинических испытаний.