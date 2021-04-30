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Госпиталь Тетюхина опроверг информацию о выводе активов в офшорные компании

Акционеры и руководство Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра (УКЛРЦ, Нижний Тагил) имени Владислава Тетюхина прокомментировали заявление губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева о том, что госпиталь вывел основные активы в офшорные компании.В источнике
Реальный Тагил
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Суд во Владивостоке арестовал подозреваемую в убийстве мужа и двух детей

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Сборная России разгромила команду Чехии со счётом 11:1 на юниорском ЧМ-2021

Матч прошёл во Фриско на стадионе «Комерика-центр» и завершился разгромной победой россиян со счётом 11:1. В составе победителей забивали Матвей Мичков (хет-трик), Прохор Полтапов (дважды), Иван Мирошниченко, Арсений Коромыслов, Дмитрий Кателевский, Фёдор Свечков (дважды) и Данила Юров.
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