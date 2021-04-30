В Испании 100 тысяч человек вышли на митинги профсоюзов

Сто тысяч человек, по данным профсоюзов, приняли участие в многочисленных акциях, которые состоялись в Международный день трудящихся в Испании, вместе с колонной по центру Мадрида прошла корреспондент РИА Новости.