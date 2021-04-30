Госпиталь Тетюхина опроверг информацию о выводе активов в офшорные компании
Акционеры и руководство Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра (УКЛРЦ, Нижний Тагил) имени Владислава Тетюхина прокомментировали заявление губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева о том, что госпиталь вывел основные активы в офшорные компании.В источнике
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