Инфекционное отделение Госпиталя ветеранов войн в «Ленэкспо» приняло первых пациентов с легкой коронавирусной инфекцией, которые не могут соблюдать режим самоизоляции дома, сообщает пресс-служба Смольного. Сейчас на лечении находятся 24 человека, их перевели в «Ленэкспо» из других стационаров.

Госпиталь в «Ленэкспо» принял первых пациентов с коронавирусом

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