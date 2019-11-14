Общество

Газета.RuГазета.RuГоспитализацию Джигарханяна опровергли

Артиста Артур Согомонян опроверг появившиеся в СМИ сообщения о госпитализации актера Армена Джигарханяна. Об этом сообщает РИА "Новости". Он заявил, что Джигарханян находится в больнице из-за профилактического обследования, которое проходит раз в два-три месяца.
Читать в источнике
Комментировать15

Подробнее о событии

Друг Армена Джигарханяна ответил на сообщения о госпитализации режиссера

РБК10:07

Друг Джигарханяна опроверг сообщения о том, что актер попал в реанимацию

РИА Новости09:50

Госпитализацию Джигарханяна опровергли

Газета.Ru10:00

Джигарханян проходит обследование в одной из клиник Москвы

ТАСС09:43

«С ним все в порядке»: представитель Джигарханяна ответил на госпитализацию артиста

Телеканал 360°09:41

Армен Джигарханян экстренно госпитализирован

URA.Ru09:30

В театре опровергли, что Джигарханян находится в крайне тяжёлом состоянии

Life.ru10:46
Показать все источники
Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 12:51, Ашберн
Гаджеты

Vivo представила смартфон Vivo S5 с квадро-камерой

MobiDevices 11:03
Политика

Россия направила Британии ноту из-за заявлений генерала Картера

Посольство России в Лондоне попросило МИД Соединенного Королевства разъяснить очередные высказывания главы британского генштаба Николаса Картера о вооруженной конфронтации с Россией.
РИА Новости вчера в 13:55
Происшествия

Уголовное дело возбуждено после стрельбы в колледже Благовещенска

Следователи возбудили уголовное дело после стрельбы в колледже в Благовещенске.
МИР 24 вчера в 23:25
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
РБК вчера в 12:25
Общество

Владелец «Рольфа» решил продать бизнес

Кипрская Delance Limited, через которую семья Сергея Петрова контролирует крупнейшего российского автодилера «Рольф», начинает процесс по изучению возможностей продажи бизнеса, сообщается в пресс-релизе компании.
Ведомости 12:05
Происшествия

В Калифорнии подросток открыл стрельбу в школе, есть пострадавшие

По меньшей мере шесть человек ранены в результате стрельбы в школе города Санта-Кларита в штате Калифорния в США, сообщает телеканал NBC.
РИА Новости 11:39
Общество

КС разрешил проводить богослужения в жилых домах

В жилом доме, размещенном на земельном участке, с разрешения собственника могут беспрепятственно совершаться богослужения и религиозные обряды.
Legal.Report 04:15
Политика

Германия приняла регулирующий «Северный поток-2» законопроект

В начале ноября немецкая правящая коалиция разработала законопроект, позволяющий вывести строящийся газопровод «Северный поток-2» из-под действия обновленной газовой директивы Евросоюза.
Lenta.ru вчера в 12:39
Политика

Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы

Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с 1995 года.
RT на русском 04:15
Наука

Дошившие до 110 имеют уникальную иммунную систему

Долгожители-рекордсмены, которые перешагнули через 110 лет, имеют уникальную турбозарядную иммунную систему.
MedikForum.ru 09:33
Политика

Путин предложил использовать рубль для расчетов между странами БРИКС

Президент России Владимир Путин предложил активнее использовать рубль для расчетов между странами БРИКС.
Известия 11:42
Общество

Шестилетнему сыну Плющенко и Рудковской угрожают убийством

В адрес шестилетнего сына фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской стали поступать угрозы.
Культуромания вчера в 06:52
Политика

Захарова прокомментировала новые заявления следственной группы по МH17

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала новые заявления Совместной следственной группы (JIT) о причастности России к крушению рейса МH17 в Донбассе в 2014 году.
РИА Новости 09:47
Авто

Новую Kia Optima засняли на дороге

В Сети появились первые "живые" снимки седана Kia K5, известного за пределами Южной Кореи как Kia Optima.
Авторамблер вчера в 07:07
Происшествия

Оскорбивший полицейских глава района в Псковской области покинул пост

Глава Печорского района Псковской области Дмитрий Сопотов сложил полномочия руководителя муниципального образования в связи с инцидентом, при котором он оскорбил сотрудников правоохранительных органов.
ТАСС 12:34
Общество

Мединский сравнил историка Соколова с Джокером

РИА Новости 09:42
Политика

Эрдоган исключил отказ Турции от С-400 после переговоров с Трампом

Известия 08:54
Происшествия

В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна

РБК 03:00
Экономика

Саратовская организация попала в топ-10 самых богатых в стране

Зарегистрированный в Энгельсе Саратовской области фонд социально-экономического развития регионов «Казна Творца Ра» попал в число 10-ти богатейших в РФ.
Коммерсантъ Саратов вчера в 10:15
Политика

Коломойский призвал украинцев наладить отношения с Россией

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что Украине лучше наладить отношения с Россией.
РИА Новости Крым вчера в 07:02
Авто

Первый электрический кроссовер Ford назовут Mustang Mach-E

Первоначально Ford хотел возродить для электрического кроссовера имя Mustang Mach 1, под которым с 1968 по 1978 годы выпускались «заряженные» версии Mustang.
110km.ru 09:46
Здоровье

Минздрав России назвал пять показателей здорового образа жизни

Главный внештатный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина рассказала, что значит придерживаться ЗОЖ.
МордовМедиа 06:52
Космос

«Роскосмос» расторг контракт на запуск спутников «Гонец» в 2020 году

"Роскосмос" расторг контракт на запуск трех спутников низкоорбитальной системы связи "Гонец", сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса", комментируя информацию с сайта госзакупок.
РИА Новости 07:12
Политика

Госдума нашла попытки иностранного вмешательства в 19 регионах

Ранее Пискарев уже сообщал, что в комиссию Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ из регионов поступают материалы о деятельности иностранных НКО, призывающих к нарушению российского законодательства, и думская комиссия намерена разобраться в представленных материалах.
РИА Новости 12:27
Шоу-бизнес

Невеста Тимати показала, как ее родители нянчатся с внуком

Модель ответила, что мама и папа, конечно же, периодически нянчатся с внуком. К слову, Анастасия Решетова наслаждается материнством.
Летидор 08:09
Музыка

Сергей Соседов раскритиковал концерт Аллы Пугачевой в Минске

Bimru.ru 01:52
Авто

Skoda презентовала Octavia нового поколения

Появление новой Octavia на европейском рынке состоится уже через пару месяцев, а в России четвертое поколение станет доступно лишь через год.
Тарантас Ньюс 11 ноября в 14:03
Футбол

Полузащитник «Краснодара» Намли может перейти в «Рубин»

Кубанские новости 11:12
Экономика

В ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год.
Газета.Ru 04:45
Шоу-бизнес

Плющенко и Рудковская публично поругались на премии Glamour

Евгений Плющенко и Яна Рудковская публично поссорились на премии «Женщина года» по версии журнала Glamour.
Вечерний курьер вчера в 09:44
ещё по теме
Армен Джигарханян
Актёр
Советский, российский и армянский актёр, театральный режиссёр и педагог. Народный артист СССР. Лауреат двух Государственных премий Армянской ССР. Один из основателей, президент и художественный руководитель Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна с 1996 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное