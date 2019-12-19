Общество

Газета.RuГазета.RuМихаил Горбачев попал в больницу

Бывший президент СССР Михаил Горбачев сообщил о своей госпитализации в больницу. Об этом информирует агентство "Москва". Он сказал, что его здоровье требует пребывания в больнице.
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Горбачева госпитализировали с воспалением легких

Президент СССР Михаил Горбачев госпитализирован с воспалением легких. Об этом 88-летний политик рассказал в эфире НСН.
Национальная служба новостей07:20

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Горбачев попал в больницу

РИА Новости09:20

Михаил Горбачев попал в больницу в Москве. Об этом сам бывший президент СССР рассказал в эфире информагентства «НСН»

Эхо Москвы09:03

Горбачев попал в больницу с воспалением легких

РБК08:42

Михаил Горбачёв попал в больницу с воспалением лёгких

Говорит Москва08:28

М.Горбачев госпитализирован в больницу

Агентство Москва08:12

Горбачев попал в больницу с воспалением легких

Интерфакс08:53

Горбачева госпитализировали с воспалением легких

Национальная служба новостей07:20
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Происшествия

Один сотрудник ФСБ погиб в результате стрельбы на Лубянке

Вести.Ru 12:24
Политика

Россия и Украина договорились по газу

"Россия и Украина подготовили проект детального протокола по газу и надеются в ближайшее время выйти на окончательные договоренности", - сказал глава Минэнерго России Александр Новак (цитата по РИА новости).
Российская газета 15:24
Кино

«Время истекает»: вышел трейлер фильма «Довод» Кристофера Нолана

Кинокомпания Warner Bros. выпустила дебютный трейлер нового фильма Кристофера Нолана «Довод», премьера которого запланирована на 16 июля 2020 года.
Афиша Daily 12:38
Политика

Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях

Коммерсантъ 09:06
Кино

«Звездные войны» возглавят американский бокс-офис

Победа заключительной девятой части "Звездных войн", завидная выдержка "Джуманджи: Новый уровень", неплохой старт экранизации мюзикла "Кошки" и премьера фильма "Скандал" об обвинениях в домогательствах экс-главы FOX Роджера Эйлса: "Газета.Ru" представляет традиционный прогноз американского бокс-офиса на предстоящие выходные.
Газета.Ru 08:05
Армия и оружие

Боевики сбросили бомбы с беспилотников на сирийских военных

«19 декабря в 09.45 с беспилотного летательного аппарата боевиков сброшено взрывное устройство на позиции вооруженных сил САР на высоте Наби-Юнис (один километр восточнее города Хан-Шейхун провинции Идлиб)», – приводит его слова РИА «Новости».
Взгляд.ру 15:33
Политика

Как прошла большая пресс-конференция Владимира Путина

В Москве прошла 15-я по счёту большая пресс-конференция президента России Владимира Путина.
RT на русском 13:25
Хоккей

Матч СКА – ЦСКА на стадионе в Петербурге собрал 61810 зрителей

РИА Новости 13:32
Биатлон

Логинов высказался о провальном мужском спринте

Российский биатлонист Александр Логинов высказался о выступлении в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира.
Газета.Ru 10:33
Общество

Над челябинским метеоритом самопроизвольно открылся купол

В Историческом музее Южного Урала во время работы выставки над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Газета.Ru 17 декабря в 07:48
Культура

Татьяна Навка поставила новый мюзикл на льду

Inc-news.ru 15:31
Общество

Угрожавшего Грете Тунберг мужчину осудили в Швеции

Суд в Швеции приговорил 40-летнего мужчину, угрожавшего экоактивистке Грете Тунберг, к условному сроку.
Вечерняя Москва 14:06
Здоровье

Врач предупредила об опасности для россиян аномально теплой зимы

Врач-кардиолог Наталья Нассибулина рассказала, какие опасности для здоровья несут температурные аномалии и как пережить слишком теплую зиму.
Реальное время вчера в 14:36
Общество

Подмосковный суд утвердил приговор осужденной за гашиш израильтянке

Московский областной суд оставил в силе приговор 26-летней гражданке США и Израиля Нааме Иссасхар, осужденной по делу о контрабанде гашиша.
РБК 10:41
Наука

Археологи по куску жвачки восстановили образ 5700-летней женщины

Ugpressa.ru 15:21
Армия и оружие

Армия России получила первую партию автоматов АДС

Российская армия получила на вооружение первую партию автоматов АДС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на "Ростех".
Газета.Ru вчера в 19:47
Политика

Путин рассказал об участии Кадырова в спецоперациях

Lenta.ru 05:22
Армия и оружие

Лукашенко подписал новый план обороны Белоруссии

РБК 14:12
Спорт

Путин отреагировал на решение WADA отстранить Россию

Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира.
Lenta.ru 04:46
Армия и оружие

Из сектора Газа выпустили ракету по территории Израиля

В ночь на четверг израильская система противовоздушной обороны "Железный купол" перехватила запущенную из сектора Газа ракету.
ТАСС 13:33
Политика

Путин пошутил об украинских танках на Кубани

В ответ Путин уточнил, какие конкретно "украинские танки" журналист имеет в виду.
РИА Новости 07:39
Политика

Рада приняла закон о штрафах за «кнопкодавство»

Парламент Украины на заседании в четверг, 19 декабря, принял в целом закон относительно обеспечения личного голосования депутатами, которым предлагается ввести штрафы за неперсональное голосование.
Украина.ру 12:13
Происшествия

В Белоруссии казнили убийцу двух человек

В Белоруссии казнили убийцу двух женщин Александра Осиповича.
РБК 13:44
Футбол

Украинец Зозуля выступил с заявлением после скандала

Нападающий испанского "Альбасете" и сборной Украины Роман Зозуля дал пресс-конференцию, в которой разъяснил свою позицию по политическим вопросам.
Газета.Ru 13:30
Происшествия

В Ростовской области 25 человек отравились роллами

В городе Шахты Ростовской области 25 человек отравились роллами.
Вести.Ru 13:48
Происшествия

На Невском проспекте авто вылетело на тротуар после ДТП

Белая иномарка марки "Лексус" вылетела на тротуар в результате ДТП на Невском проспекте. Очевидцы запечатлели последствия аварии на видео.
Piter.tv 14:22
Авто

Новый Mercedes-Maybach S-класса проходит испытания холодом

Mercedes вовсю готовит новое поколение S-класса, и, несмотря на всеобщее помешательство на электромобилях, не собирается отказываться от сверхроскошного Maybach с 12-цилиндровым мотором.
5 колесо 11:01
Общество

Пятилетняя россиянка вошла в топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров

Американский журнал Forbes составил свой ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров Youtube.
РБК вчера в 11:21
Политика

Путин обеспокоен заявлением Зеленского о пересмотре Минских соглашений

Путин добавил, что в Донбассе нет иностранных войск, а есть силы самообороны, состоящие из местных жителей.
Интерфакс - Россия 05:04
Футбол

Слуцкий рассказал о своих задачах на посту главного тренера «Рубина»

Новый главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о своих задачах на посту наставника команды.
RT на русском 13:58
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Михаил Горбачев
Советский и российский государственный, политический, партийный и общественный деятель. Последний Генеральный секретарь ЦК КПСС.
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