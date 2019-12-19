Президент СССР Михаил Горбачев госпитализирован с воспалением легких. Об этом 88-летний политик рассказал в эфире НСН.

с чего всё началось

Бывший президент СССР Михаил Горбачев сообщил о своей госпитализации в больницу. Об этом информирует агентство "Москва". Он сказал, что его здоровье требует пребывания в больнице.

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