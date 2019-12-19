Общество

BFM.ruBFM.ruГоспитализирован Михаил Горбачев

Бывший президент СССР Михаил Горбачев госпитализирован с воспалением легких. Политик подтвердил Агентству городских новостей «Москва», что у него возникли проблемы со здоровьем. «Мое здоровье требует нахождения в больнице», — сказал Горбачев.
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Горбачева госпитализировали с воспалением легких

Президент СССР Михаил Горбачев госпитализирован с воспалением легких. Об этом 88-летний политик рассказал в эфире НСН.
Национальная служба новостей07:20

Подробнее о событии

Михаил Горбачёв попал в больницу с воспалением лёгких

Говорит Москва08:28

Горбачев попал в больницу с воспалением легких

Интерфакс08:53

Горбачёв рассказал о своей госпитализации

RT на русском08:36

Горбачев попал в больницу

РИА Новости09:20

М.Горбачев госпитализирован в больницу

Агентство Москва08:12

Михаил Горбачев попал в больницу в Москве. Об этом сам бывший президент СССР рассказал в эфире информагентства «НСН»

Эхо Москвы09:03

Горбачева госпитализировали с воспалением легких

Национальная служба новостей07:20
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Михаил Горбачев
Советский и российский государственный, политический, партийный и общественный деятель. Последний Генеральный секретарь ЦК КПСС.
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