Президент СССР Михаил Горбачев госпитализирован с воспалением легких. Об этом 88-летний политик рассказал в эфире НСН.

с чего всё началось

Бывший президент СССР Михаил Горбачев госпитализирован с воспалением легких. Политик подтвердил Агентству городских новостей «Москва», что у него возникли проблемы со здоровьем. «Мое здоровье требует нахождения в больнице», — сказал Горбачев.

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