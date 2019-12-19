Общество
BFM.ruГоспитализирован Михаил Горбачев
Бывший президент СССР Михаил Горбачев госпитализирован с воспалением легких. Политик подтвердил Агентству городских новостей «Москва», что у него возникли проблемы со здоровьем. «Мое здоровье требует нахождения в больнице», — сказал Горбачев.
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Президент СССР Михаил Горбачев госпитализирован с воспалением легких. Об этом 88-летний политик рассказал в эфире НСН.Национальная служба новостей07:20
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