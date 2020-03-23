Экс-президент мадридского "Реала" Фернандо Мартин госпитализирован с признаками коронавируса, сообщает Marca. Сейчас функционер находится в реанимации. Он руководил "сливочными" в 2006 году, но продержался на посту два месяца.

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Здоровье Врачи обнаружили важный скрытый симптом коронавируса COVID-19 Британские ученые обнаружили еще один скрытый симптом СOVID-19 — о заражении коронавирусом может говорить ухудшение или полная потеря обоняния.

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Энергетика Нефть марки Brent торгуется выше $27 за баррель Нефть марки Brent торгуется на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) по цене выше $27 за баррель, а в моменте ее стоимость поднималась выше $28.

Музыка Евровидение-2020 могут провести онлайн "Европейский вещательный союз рассматривает возможность провести Евровидение-2020 онлайн, но не в виде конкурса, а как шоу - чтобы поднять дух европейцев в непростое время и отдать честь артистам, которые прошли отбор на конкурс в 2020 году", - говорится на официальном аккаунте песенного конкурса в Twitter.

Политика Дружить с Россией и Китаем сам Брюссель велел: как коронавирус меняет конфигурацию Евросоюза Друг познаётся в беде Тем временем на помощь европейским странам, где эпидемиологическая обстановка самая напряжённая, пришли Китай, где коронавирус зародился и где первыми начали проверять различные меры предотвращения его распространения, а также Россия, эффективность действий которой признаёт Всемирная организация здравоохранения.

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