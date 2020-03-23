Коронавирус
Газета.RuГоспитализирован экс-президент «Реала» с признаками коронавируса
Экс-президент мадридского "Реала" Фернандо Мартин госпитализирован с признаками коронавируса, сообщает Marca. Сейчас функционер находится в реанимации. Он руководил "сливочными" в 2006 году, но продержался на посту два месяца.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Экс-президент «Реала» Фернандо Мартин госпитализирован с симптомами коронавируса
Sports.ruвчера в 14:04
Источник: ещё один экс-президент «Реала» госпитализирован с симптомами коронавируса
RT на русскомвчера в 13:49
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 01:35, Ашберн
Происшествия
Из-за истерики в соцсетях в Киеве оцепили поезд из Риги
Поводом для столь жестких мер послужила устроенная пользователями соцсетей истерика, порожденная "информацией" то ли от СБУ, то ли от МВД о том, что в каждом из 13 вагонов этого состава есть люди с "температурой под сорок".
Политика
Мишустин освободил от должности главу Роскомнадзора
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Александра Жарова от должности главы Роскомнадзора.
Политика
Посольство в США призвало HRW не лгать о коронавирусе в России
Посольство России в Соединённых Штатах призвало главу Human Rights Watch (HRW) Кеннета Рота не дезинформировать людей о деятельности российского правительства в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Общество
Российские ученые создали облегчающий лечение коронавируса ингалятор
Российские специалисты из компании PM&HM разработали ингаляторы для комплексного лечения тяжелых заболеваний, в том числе пневмонии, вызванной коронавирусом.
Здоровье
Врачи обнаружили важный скрытый симптом коронавируса COVID-19
Британские ученые обнаружили еще один скрытый симптом СOVID-19 — о заражении коронавирусом может говорить ухудшение или полная потеря обоняния.
Политика
Песков рассказал о жилье Путина во время эпидемии коронавируса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о жилье Владимира Путина во время эпидемии коронавируса.
Экономика
Российские аэропорты попросили Мишустина о мерах поддержки
Российские аэропорты в лице Международной ассоциации аэропортов попросили премьер-министра РФ Михаила Мишустина о поддержке на фоне приостановки большинства международных рейсов.
Энергетика
Нефть марки Brent торгуется выше $27 за баррель
Нефть марки Brent торгуется на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) по цене выше $27 за баррель, а в моменте ее стоимость поднималась выше $28.
Общество
Три первых случая заражения коронавирусом выявили в Башкирии
Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что в республике выявили первые случаи коронавирусной инфекции, передает "Интерфакс".
Происшествия
В Москве зафиксирована вторая смерть больной коронавирусом
В Москве вечером в понедельник зафиксирована вторая смерть пациентки, заболевшей коронавирусом COVID-19.
Общество
Алексею Воробьеву в США отказались делать тест на коронавирус
Музыка
Евровидение-2020 могут провести онлайн
"Европейский вещательный союз рассматривает возможность провести Евровидение-2020 онлайн, но не в виде конкурса, а как шоу - чтобы поднять дух европейцев в непростое время и отдать честь артистам, которые прошли отбор на конкурс в 2020 году", - говорится на официальном аккаунте песенного конкурса в Twitter.
Авто
Свердловские полицейские закупили для своих начальников 45 автомобилей
Для начальников закуплено 45 автомобилей представительского класса. Известно, что потрачено на это более 60 миллионов рублей.
Гаджеты
ОС EMUI 10 на базе Android 10 уже получили 100 млн пользователей
Компания Huawei объявила о том, что её глобальное обновление для оболочки EMUI 10 уже скачало 100 миллионов пользователей по всему миру.
Политика
Дружить с Россией и Китаем сам Брюссель велел: как коронавирус меняет конфигурацию Евросоюза
Друг познаётся в беде Тем временем на помощь европейским странам, где эпидемиологическая обстановка самая напряжённая, пришли Китай, где коронавирус зародился и где первыми начали проверять различные меры предотвращения его распространения, а также Россия, эффективность действий которой признаёт Всемирная организация здравоохранения.
Общество
Россельхознадзор приостановил экспорт из России гречки и других круп
В результате Россельхознадзор решил запретить вывоз круп из страны. Стоит отметить, что запрещено вывозить любой вид круп.
Общество
Гидрометцентр пообещал россиянам теплое лето
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что жителей России ждет теплое лето на большей части территории страны, передает РИА "Новости".
Политика
Украина начала переговоры о реструктуризации внешнего долга
Киев, 24 марта 2020, 06:04 — REGNUM Правительство Украины хочет реструктурировать внешний долг и для этого приступило к переговорам с международными партнёрами, заявил 23 марта украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире телеканала ICTV.
Общество
Джонсон объявил о введении карантина в Великобритании из-за пандемии
Великобритания, еще недавно объявившая об отказе от жестких ограничительных мер по сдерживанию распространения нового типа коронавируса COVID-19, сдалась под натиском пандемии и ввела карантин.
Политика
Россия завершила переброску помощи для борьбы с коронавирусом в Италии
Экономика
Колумнист Bloomberg: Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис»
Колумнист добавил, что, по мнению МВФ, в случае, если цена на нефть будет находится в диапазоне от 50 до 55 долларов, то золотовалютные запасы Саудовской Аравии уже в 2024 году сократятся примерно до суммы пятимесячных расходов на импорт.
Происшествия
Врача с коронавирусом в Ставрополье уволили из-за нарушения карантина
Главного инфекциониста Ставрополья Ирину Санникову с подтвержденным диагнозом COVID-2019 освободили от занимаемой должности, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в медицинских кругах региона.
Политика
В США назвали российский газотурбинный танк Т-80 ошибкой
В годы Холодной войны, как пишет The National Interest, в случае войны с НАТО Т-80 могли достичь Ла-Манша менее чем за неделю — всего за пять дней.
Общество
Контакты с носителями коронавируса отследит специальная система
Создать систему отслеживания граждан, которые были в контакте с носителями коронавируса, Минкомсвязи поручил председатель правительства Михаил Мишустин.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России приблизилось к 370
В России число официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом за сутки увеличилось на 61, передает Интерфакс со ссылкой на оперштаб по предупреждению распространения данной инфекции.
Единоборства
Бой Нурмагомедова и Фергюсона состоится без зрителей
Хоккей
В НХЛ не собираются сокращать регулярный чемпионат
Руководство Национальной хоккейной лиги не намерено уменьшать число матчей текущего регулярного чемпионата из-за пандемии коронавируса.
Здоровье
Доктор Мясников: в Италии и Китае упустили время с карантином
«В Италии упустили время (как и в Китае, когда до установления карантина из Уханя уже выехало 5 млн человек) и забили тревогу, когда нарыв уже вскрылся», — полагает врач.
Общество
Определена дата проведения саммита G20 из-за коронавируса
Саммит лидеров стран-участниц "Большой двадцатки" (G20) состоится на этой неделе в формате видеоконференции.