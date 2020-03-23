Коронавирус

Газета.RuГазета.RuГоспитализирован экс-президент «Реала» с признаками коронавируса

Экс-президент мадридского "Реала" Фернандо Мартин госпитализирован с признаками коронавируса, сообщает Marca. Сейчас функционер находится в реанимации. Он руководил "сливочными" в 2006 году, но продержался на посту два месяца.
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Экс-президент «Реала» Альварес заразился коронавирусом

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Нефть марки Brent торгуется на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) по цене выше $27 за баррель, а в моменте ее стоимость поднималась выше $28.
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Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что в республике выявили первые случаи коронавирусной инфекции, передает "Интерфакс".
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В Москве вечером в понедельник зафиксирована вторая смерть пациентки, заболевшей коронавирусом COVID-19.
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«В Италии упустили время (как и в Китае, когда до установления карантина из Уханя уже выехало 5 млн человек) и забили тревогу, когда нарыв уже вскрылся», — полагает врач.
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