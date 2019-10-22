Общество

РИА НовостиРИА НовостиЭкс-президента США Джимми Картера госпитализировали с переломом таза

Бывший президент США Джимми Картер госпитализирован с переломом костей таза, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. Представитель 39-го президента США сообщила, что 95-летний Картер получил травму, упав в своем доме в штате Джорджия.
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Госпитализирован экс-президент США Джимми Картер

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Экс-президента США Джимми Картера госпитализировали с переломом таза

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