Общество

Газета.RuГазета.RuГоспитализирован российский участник детского «Евровидения»

Российский участник конкурса "Детское Евровидение-2019" 13-летний Денберел Ооржак госпитализирован в больницу в Польше. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу "Академии Игоря Крутого".
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