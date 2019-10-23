Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Футбол Появилось фото формы сборной России на Евро-2020 В Интернете появилась фотография с новой формой сборной России, в которой команда выступит на предстоящем чемпионате Европы 2020 года.

Политика Депутата Рады раскритиковали за выступление на российском ТВ Депутат Верховной рады от партии «Слуги народа» Евгений Шевченко подвергся критике однопартийцев за участие в программе на российском ТВ: политику даже предложили нарядиться матрешкой.

Общество Россияне назвали мультиварку самой бесполезной бытовой техникой Самой бесполезной покупкой из бытовой техники россияне назвали мультиварку, сообщает ТАСС со ссылкой на опрос портала Hi-Tech Mail.ru.

Музыка В интернете появился новый сингл Селены Гомес В создании сингла Селены Гомес приняли участие Джулиея Майклс и Джастин Трантер, написавшие текст песни, а также Маттиас Ларссон и Робин Фредрикссон, создавшие аранжировку.

Общество Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег Ранее в Центробанке сообщили, что мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.

Армия и оружие США сымитировали бомбардировку Крыма Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.

Авто Nissan представил концептуальный электрокроссовер Nissan Aria На автосалоне в Токио, компания Nissan представила прообраз первого электрического кроссовера бренда - Nissan Aria.

Экономика РЖД оценила ВСМ из Петербурга в Нижний Новгород в 2,3 трлн рублей Согласно расчетам госкомпании, сумма в 2,295 трлн руб. складывается следующим образом: в 1,59 трлн руб. РЖД оценила участок Санкт-Петербург – Москва протяженностью 659 км, в 530 млрд руб. – участок Москва – Нижний Новгород протяженностью 421 км и еще 30,6 млрд руб. предлагается потратить на проектирование петербуржского участка.