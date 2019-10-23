Общество

Газета.RuГазета.RuГоспитализирована Елена Малышева

Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
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Ведущая программы «Жить здорово» Елена Малышева попала в больницу и провела прямой эфир из скорой помощи

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Елена Малышева
Российская ведущая
Российская телеведущая, врач-терапевт, кардиолог, педагог, доктор медицинских наук, профессор. Руководительница и ведущая телепрограмм «Здоровье» и «Жить здорово!», выходящих в эфир на «Первом канале».
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