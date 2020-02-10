Здоровье

ИнтерфаксИнтерфаксГоспитализированных в РФ китайцев с коронавирусом готовят к выписке

Двое граждан Китая, госпитализированные в России с коронавирусом, готовятся к выписке, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Анна Попова
На сегодняшний день пациенты чувствуют себя хорошо, готовятся к выписке. И как только будут получены дважды отрицательные результаты их обследования, врачи начнут готовить их к выписке.
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