На сегодняшний день пациенты чувствуют себя хорошо, готовятся к выписке. И как только будут получены дважды отрицательные результаты их обследования, врачи начнут готовить их к выписке.

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Госпитализированных в РФ китайцев с коронавирусом готовят к выписке

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