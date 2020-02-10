На сегодняшний день пациенты чувствуют себя хорошо, готовятся к выписке. И как только будут получены дважды отрицательные результаты их обследования, врачи начнут готовить их к выписке.

Двое граждан Китая, госпитализированные в России с коронавирусом, готовятся к выписке, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Госпитализированных в РФ китайцев с коронавирусом готовят к выписке

Политика Американский телеканал показал фильм с критикой Байдена и Обамы Отмечается, что большая часть 50-минутной работы уделяется теме Украины и, в частности, роли тогдашнего президента Соединенных Штатов Барака Обамы и его администрации в отставке президента Виктора Януковича.

Общество Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети» В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.

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Биатлон Драчев: разобрались в причинах неудач биатлонистов после Нового года Союз биатлонистов России (СБР) разобрался в причинах неудачного выступления спортсменов на посленовогодних этапах Кубка мира нынешнего сезона, заявил в интервью РИА Новости глава организации Владимир Драчев.

Здоровье В России 20 тыс. человек остаются под наблюдением из-за коронавируса В России более 20 тыс. человек остаются под медицинским наблюдением из-за коронавируса, обследованы и госпитализированы с начала года были около 770 человек, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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Общество Ведущая ВГТРК рассмеялась во время сюжета про льготные выплаты Ведущая читала текст новости о том, что входящий в состав ежегодной денежной выплаты (ЕДВ) набор социальных услуг проиндексировали и с 1 февраля его размер составит «чуть более» 1,5 тыс. руб.