Здоровье
ИнтерфаксГоспитализированных в РФ китайцев с коронавирусом готовят к выписке
Двое граждан Китая, госпитализированные в России с коронавирусом, готовятся к выписке, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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На сегодняшний день пациенты чувствуют себя хорошо, готовятся к выписке. И как только будут получены дважды отрицательные результаты их обследования, врачи начнут готовить их к выписке.
— Анна Попова, российский политикREGNUM 09:03
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В России 20 тыс. человек остаются под наблюдением из-за коронавируса
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Одна из самых желанных женщин всего постсоветского пространства Анна Седокова сообщила о том, что беременна четвертым ребенком.
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Футбол
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