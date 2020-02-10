Здоровье

ИнтерфаксИнтерфаксГоспитализированных в РФ китайцев с коронавирусом готовят к выписке

Двое граждан Китая, госпитализированные в России с коронавирусом, готовятся к выписке, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Читать в источнике
Комментировать24
Анна Попова
На сегодняшний день пациенты чувствуют себя хорошо, готовятся к выписке. И как только будут получены дважды отрицательные результаты их обследования, врачи начнут готовить их к выписке.
— Анна Попова, российский политикREGNUM 09:03

Подробнее о событии

Попова заявила о подготовке к выписке двух граждан Китая с коронавирусом

РБК09:43

Двое граждан КНР, находящиеся с коронавирусом в России, готовятся к выписке

Эхо Москвы08:30

Госпитализированных в РФ китайцев с коронавирусом готовят к выписке

Интерфакс08:51

В Роспотребнадзоре заявили, что двоих граждан Китая с коронавирусом в РФ выпишут

Газета.Ru08:46

Двое граждан КНР с коронавирусом в РФ готовятся к выписке

ТАСС08:45

Находящиеся в России два пациента с коронавирусом готовятся к выписке

RT на русском08:44

Попова рассказала о состоянии пациентов с коронавирусом в России

РИА Новости08:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 13:33, Ашберн
Политика

Преемница Меркель отказалась идти в канцлеры

Газета.Ru 11:21
Игры

Ubisoft намекает, что PS5 сможет запускать игры PS4, PS3, PS2 и PS1

Год назад в сети обратили внимание на патент Sony, где сообщалось о потенциальной совместимости PlayStation 5 с играми не только для PS4, но и PS3, PS2 и PS1.
Игромания.ру 07:54
Хоккей

Сборная России проиграла на шведских играх три матча из трёх

Сборная России в заключительном матче шведских игр уступила сборной Чехии (3:4, Б). Россияне трижды вели в счёте, но всякий раз упускали преимущество.
Metaratings вчера в 09:02
Армия и оружие

В США признали мощь российских береговых ракетных комплексов

В американском издании The National Interest опубликовали материал о российских «Бастионах».
Ferra 10:45
Общество

Билл Гейтс приобрел экологичную яхту за $644 млн

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс заплатил $644 млн за покупку яхты Sinot Aqua, работающей на водородном топливе, передает Mashable.
Газета.Ru 07:50
Армия и оружие

Турция нанесла удар по позициям сирийской армии

RT на русском 12:48
Политика

Американский телеканал показал фильм с критикой Байдена и Обамы

Отмечается, что большая часть 50-минутной работы уделяется теме Украины и, в частности, роли тогдашнего президента Соединенных Штатов Барака Обамы и его администрации в отставке президента Виктора Януковича.
Известия 08:53
Общество

Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»

В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
RT на русском 11:04
Футбол

Пеле впал в депрессию из-за операции и стал затворником

Бразильский нападающий Пеле впал в депрессию из-за проблем со здоровьем.
Lenta.ru 13:25
Экономика

Белый дом представил бюджет на 2021 год в $4,8 трлн

Администрация президента США представила Конгрессу проект федерального бюджета на 2021 год на сумму $4,8 трлн с сокращением дефицита до $966 млрд.
Коммерсантъ 13:12
Энергетика

В Белоруссии рассказали о стоимости поставок российской нефти

Белоруссия настаивает, чтобы цена на российскую нефть формировалась на одинаковых принципах для Минска и западных потребителей, заявил первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой агентству Белта.
РИА Новости 12:53
Общество

«Нафтогаз» допустил подачу новых исков против «Газпрома»

«Нафтогаз» рассматривает возможность подачи новых исков против «Газпрома», написал в своем Facebook исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
РБК 05:46
Общество

Москвичей предупредили о метели, снеге и усилении ветра

"По городу Москве ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, местами метель, гололед, налипание мокрого снега, усиление южного ветра с порывами 13- 18 м/с, гололедица", - рассказали в пресс-службе МЧС.
Газета.Ru 11:05
Происшествия

СК проверит данные об избиении приемной матерью ребенка в Москве

РИА Новости 10:17
Кино

Ван Дамма и Джеки Чана «перенесли» в Mortal Kombat 11

Например, Скала выступил в роли Кабала, Брюс Ли, конечно, в роли Лю Кана, а Джеки Чан в роли Кун Лао.
Ferra 12:46
Происшествия

Один человек погиб в результате пожара в хостеле в Москве

RT на русском 11:48
Биатлон

Драчев: разобрались в причинах неудач биатлонистов после Нового года

Союз биатлонистов России (СБР) разобрался в причинах неудачного выступления спортсменов на посленовогодних этапах Кубка мира нынешнего сезона, заявил в интервью РИА Новости глава организации Владимир Драчев.
РИА Новости 02:50
Здоровье

В России 20 тыс. человек остаются под наблюдением из-за коронавируса

В России более 20 тыс. человек остаются под медицинским наблюдением из-за коронавируса, обследованы и госпитализированы с начала года были около 770 человек, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ 09:24
Происшествия

Посольство РФ: Погибшие в Таиланде дети оказались братом и сестрой

Российская газета 04:46
Происшествия

Прокурор запросил 16 лет колонии для генерала СК Дрыманова

РИА Новости 07:53
Шоу-бизнес

Анна Седокова подтвердила четвертую беременность

Одна из самых желанных женщин всего постсоветского пространства Анна Седокова сообщила о том, что беременна четвертым ребенком.
StarHit.ru вчера в 03:00
Политика

Шойгу рассказал о подготовке парада Победы на Красной площади

Парад Победы на Красной площади в 2020 году будет длиться полтора часа, сообщил в понедельник на совещании по его подготовке и проведению министр обороны РФ Сергей Шойгу.
ТАСС 07:57
Политика

Трамп рассказал о супербыстрых ракетах США

США обладают ракетами, способными долететь до цели в разы быстрее, чем «обычные».
Lenta.ru 13:16
Общество

Ведущая ВГТРК рассмеялась во время сюжета про льготные выплаты

Ведущая читала текст новости о том, что входящий в состав ежегодной денежной выплаты (ЕДВ) набор социальных услуг проиндексировали и с 1 февраля его размер составит «чуть более» 1,5 тыс. руб.
РБК 10:06
Общество

В России вводят новые справки о наличии или отсутствии судимости

Минтранс в настоящий момент занимается разработкой ряда законопроектов, который запретит ранее судимым гражданам работать водителями такси.
NewInform 08:54
Общество

Шарапова в прозрачном платье покорила всех на вечеринке «Оскара»

Теннисистка Мария Шарапова посетила препати церемонии вручения наград кинопремии "Оскар".
Life.ru 06:09
Общество

В ВОЗ назвали текущую ситуацию с коронавирусом «верхушкой айсберга»

Распространение нового типа коронавируса может ускориться, а текущая ситуация с заболеванием - лишь "верхушка айсберга".
Российская газета 12:14
Футбол

СМИ назвали нового титульного спонсора Российской премьер-лиги

По данным издания "Чемпионат", банк станет титульным спонсором уже со следующего сезона, сумма спонсорского соглашения составит около 300 млн руб. РБК направил запрос в пресс-службы банка "Тинькофф" и РПЛ.
РБК 11:30
Шоу-бизнес

Дженнифер Лопес появилась на афтепати «Оскара» в платье с высоким разрезом

Lenta.ru 06:49
Общество

Мосгорсуд отменил арест акций банка «Восточный» по делу Baring Vostok

Мосгорсуд отменил арест акций банка «Восточный», принадлежащих Evison Holdings (кипрская структура Baring Vostok), заявил представитель компании Кирилл Рубальский.
Ведомости 11:34
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное