Два находящихся в России гражданина Китая, у которых был выявлен коронавирус, чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке. Об этом сообщила журналистам в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.

с чего всё началось

На сегодняшний день пациенты чувствуют себя хорошо, готовятся к выписке. И как только будут получены дважды отрицательные результаты их обследования, врачи начнут готовить их к выписке.

Двое граждан Китая, госпитализированные в России с коронавирусом, готовятся к выписке, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Госпитализированных в РФ китайцев с коронавирусом готовят к выписке

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