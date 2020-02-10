Здоровье
ИнтерфаксГоспитализированных в РФ китайцев с коронавирусом готовят к выписке
Двое граждан Китая, госпитализированные в России с коронавирусом, готовятся к выписке, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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На сегодняшний день пациенты чувствуют себя хорошо, готовятся к выписке. И как только будут получены дважды отрицательные результаты их обследования, врачи начнут готовить их к выписке.
— Анна Попова, российский политикREGNUM 09:03
с чего всё началось
Два находящихся в России гражданина Китая, у которых был выявлен коронавирус, чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке. Об этом сообщила журналистам в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.ТАСС08:45
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