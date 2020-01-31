22 января двух пассажиров, прилетевших в Санкт-Петербург из Китая, госпитализировали в аэропорту Пулково. Один из них сам обратился к врачам, сообщив о высокой температуре. Из аэропорта его вывезли на машине скорой помощи, медработники были в костюмах химико-биологической защиты.

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