Здоровье
Pravda.RuГоспитализированы контактировавшие с зараженными коронавирусом
Роспотребнадзор сообщил, что контактировавшие с лицами, зараженными китайским коронавирусом, взяты под наблюдение.
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Заболевших коронавирусом в России китайцев поместили в инфекционные стационары
Московский Комсомолец09:39
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