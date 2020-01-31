Здоровье

Pravda.RuPravda.RuГоспитализированы контактировавшие с зараженными коронавирусом

Роспотребнадзор сообщил, что контактировавшие с лицами, зараженными китайским коронавирусом, взяты под наблюдение.
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