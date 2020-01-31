с чего всё началось

Ранее вице-премьер, председатель штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России Татьяна Голикова сообщила, что два первых случая заболевания коронавирусом выявлены в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших – граждане Китая.

Здоровье Умеренное употребление алкоголя положительно влияет на здоровье Исследователи из Школы общественного здравоохранения имени Тана Чана при Гарвардском университете заявили, что умеренное количество алкоголя положительно влияет на организм и даже увеличивает продолжительность жизни человека.

Происшествия Суд арестовал высокопоставленного полицейского из управления МВД Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца высокопоставленного сотрудника Главного управления уголовного розыска МВД Евгения Кузина, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Кино Вован и Лексус разыграли актера Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли голливудских актеров Хоакина Феникса (сыграл главную роль в «Джокере») и его невесту Руни Мару, позвонив им от лица 17-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг и ее отца Сванте.

Здоровье Минздрав посоветовал три лекарства для лечения коронавируса Три препарата вошли в список рекомендованных для лечения коронавирусной инфекции у взрослых, следует из временных методических рекомендаций Минздрава России и Роспотребнадзора по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.

Футбол В Европе закрывается зимнее трансферное окно Комличенко забивал, как Пеле и Холан, в чешской «Младе-Болеслав», а лучшим бомбардиром чемпионата Белоруссии был новичок ЦСКА Илья Шкурин.

Политика Объявлена дата голосования по импичменту Трампа Сенат Конгресса США объявил дату итогового голосования по импичменту президента страны Дональда Трампа.

Политика Косачев назвал выход из ЕС успехом сторонников независимости Британии Председатель международного комитета Совета Федерации Константин Косачев считает, что выход Соединенного Королевства из состав ЕС - это успех сторонников независимости Великобритании, в который мало кто верил.

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Политика Владимир Путин предложил КНР помощь в борьбе с коронавирусом Россия готова оказать КНР необходимую помощь: компетентные ведомства ориентированы на самое тесное взаимодействие с китайскими структурами для скорейшего преодоления этой общей угрозы, сообщили в Кремле.

Футбол «Локомотив» отправился на турнир в Катар «Локомотив» вылетел в Катар, где сыграет на турнире Кубок Париматч Премьер. До этого команда Юрия Семина тренировалась в Москве.

Политика Путин поручил усилить ответственность за оскорбление Президент России Владимир Путин поручил своей администрации и правительству рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление.

Политика В Чувашии правительство ушло в отставку Сегодня на первом заседании с кабинетом министров, временно исполняющий обязанности главы республики Чувашия Олег Николаев подписал указ об отставке правительства, сообщает ТАСС.

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Общество Россия приостанавливает авиасообщение с Китаем Россия с 1 февраля приостанавливает почти все авиасообщение с КНР из-за эпидемии нового коронавируса.

Общество Россиян ожидает четырехдневная рабочая неделя в феврале Россиян ожидают длинные выходные с 22 по 24 февраля и сокращенная четырехдневная рабочая неделя с 25 по 28 февраля в связи с празднованием 23 февраля Дня защитника Отечества, которое выпадает в этом году на выходной день, воскресенье.

Политика ПАСЕ в резолюции потребовала от России вернуть Крым ПАСЕ призвала Россию активизировать свои усилия по полному соблюдению всех обязательств как страны-члена организации, в частности, полностью выполнять минские соглашения и «положить конец его военному вмешательству и поддержке незаконно вооруженных формирований на востоке Украине».