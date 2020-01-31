Здоровье
Взгляд.руЗаболевших коронавирусом в России изолировали
Ранее вице-премьер, председатель штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России Татьяна Голикова сообщила, что два первых случая заболевания коронавирусом выявлены в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших – граждане Китая.
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с чего всё началось
В России госпитализировали тех, кто близко контактировал с двумя гражданами Китая, у которых выявили новую коронавирусную инфекцию, сообщается на сайте Роспотребнадзора.РБК09:31
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Заболевшей коронавирусом в Тюменской области оказалась китайская студентка
Московский Комсомолец11:19
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Здоровье
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Исследователи из Школы общественного здравоохранения имени Тана Чана при Гарвардском университете заявили, что умеренное количество алкоголя положительно влияет на организм и даже увеличивает продолжительность жизни человека.
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Суд арестовал высокопоставленного полицейского из управления МВД
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Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли голливудских актеров Хоакина Феникса (сыграл главную роль в «Джокере») и его невесту Руни Мару, позвонив им от лица 17-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг и ее отца Сванте.
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Законы февраля затронут льготников, водителей и покупателей
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Здоровье
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Политика
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Владимир Путин предложил КНР помощь в борьбе с коронавирусом
Россия готова оказать КНР необходимую помощь: компетентные ведомства ориентированы на самое тесное взаимодействие с китайскими структурами для скорейшего преодоления этой общей угрозы, сообщили в Кремле.
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Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая впервые выступила на сцене спустя 25 лет
После 25-летнего перерыва певица Наталья Ветлицкая вернулась на сцену.
Армия и оружие
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Первый полёт изделия Т-50−1, которое впоследствии получило название Су-57, состоялся 29 января 2010 года.
Происшествия
В Орловской области в результате взрыва на заводе погибли три человека
Как минимум три человека погибли в результате взрыва, произошедшего на заводе города Мценск в Орловской области.
Политика
Путин поручил усилить ответственность за оскорбление
Президент России Владимир Путин поручил своей администрации и правительству рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление.
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В Петербурге во время демонтажа спорткомплекса обрушилась крыша
В Санкт-Петербурге во время демонтажа спортивно-концертного комплекса «Петербургский» на проспекте Гагарина обрушилась кровля.
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30 января в новосибирский аэропорт «Толмачёво» прибыл рейс из Китая, который встречала скорая помощь.
Политика
В Чувашии правительство ушло в отставку
Сегодня на первом заседании с кабинетом министров, временно исполняющий обязанности главы республики Чувашия Олег Николаев подписал указ об отставке правительства, сообщает ТАСС.
Футбол
Герта — Шальке-04 0:0
20-й тур Бундеслиги открылся матчем «Герта» – «Шальке» (0:0). «РБ Лейпциг» в субботу примет «Боруссию» Менхенгладбах, «Бавария» на выезде сыграет против «Майнца», а дортмундская «Боруссия» будет дома играть с «Унионом».
Музыка
Назван возможный участник «Евровидения-2020» от России
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Общество
Россия приостанавливает авиасообщение с Китаем
Россия с 1 февраля приостанавливает почти все авиасообщение с КНР из-за эпидемии нового коронавируса.
Общество
Россиян ожидает четырехдневная рабочая неделя в феврале
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Политика
ПАСЕ в резолюции потребовала от России вернуть Крым
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Юлия Проскурякова показала несовершенную фигуру в Майами
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Футбол
Игало стал игроком «Манчестер Юнайтед»
Нападающий «Шанхай Шэньхуа» Одион Игало продолжит карьеру в Англии.