Здоровье

Взгляд.руВзгляд.руЗаболевших коронавирусом в России изолировали

Ранее вице-премьер, председатель штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России Татьяна Голикова сообщила, что два первых случая заболевания коронавирусом выявлены в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших – граждане Китая.
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с чего всё началось
В России госпитализировали тех, кто близко контактировал с двумя гражданами Китая, у которых выявили новую коронавирусную инфекцию, сообщается
 на сайте Роспотребнадзора.
РБК09:31

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Госпитализированы родственники зараженных коронавирусом в России

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Россия готова оказать КНР необходимую помощь: компетентные ведомства ориентированы на самое тесное взаимодействие с китайскими структурами для скорейшего преодоления этой общей угрозы, сообщили в Кремле.
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Наталья Ветлицкая впервые выступила на сцене спустя 25 лет

После 25-летнего перерыва певица Наталья Ветлицкая вернулась на сцену.
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В Орловской области в результате взрыва на заводе погибли три человека

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В Новосибирске госпитализировали прибывшую из Китая девочку

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Герта — Шальке-04 0:0

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