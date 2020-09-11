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Lenta.ru
Lenta.ru

Льготная ипотека привлекла 200 миллиардов рублей в строительство жилья в России

Программа льготной ипотеки под 6,5 процента позволила привлечь более 200 миллиардов рублей в строительство жилья в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра строительства и ЖКХ Никиту Стасишина. По его словам, эта программа — по сути, косвенная мера поддержки строительной отрасли.В источнике
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Народные новости

Господдержка ипотеки спасла от провала строительную отрасль РФ

Народные новости03:00
ТАСС

Льготная ипотека позволила привлечь 200 млрд рублей в строительство жилья

ТАССвчера в 04:51
Сенсаций.Нет

Минстрой: льготная ипотека существенно поддерживает строительную отрасль

Сенсаций.Нетвчера в 09:04
Строительная Газета

Ипотека с господдержкой привлекла в жилищное строительство 200 млрд рублей

Строительная Газетавчера в 05:36
Парламентская газета

Льготная ипотека позволила привлечь более 200 млрд рублей в строительство жилья

Парламентская газетавчера в 05:25
Lenta.ru

Льготная ипотека привлекла 200 миллиардов рублей в строительство жилья в России

Lenta.ruвчера в 10:48

В Германии назвали желающих «наказать» Россию за «Северный поток — 2»

Ситуацию с блогером Алексеем Навальным могут использовать как выдуманный повод, чтобы подорвать отношения России и Германии, заявил в беседе с телеканалом "360" член комитета бундестага по международным делам, депутат от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт.
В Германии назвали желающих «наказать» Россию за «Северный поток — 2»
РИА Новости20:40
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В Китае сочли новое российское оружие страшнее ядерной бомбы

Российский ракетный комплекс «Авангард» является «шедевром российской армии», боевые характеристики которого делают его «даже более устрашающим оружием, чем ядерная бомба», пишет китайский портал Sina.
В Китае сочли новое российское оружие страшнее ядерной бомбы
Известия22:14
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МВД выяснило, чем занимался Навальный в Томске перед отравлением

Следователи УТ МВД России по СФО восстановили хронологию событий, предшествовавших отравлению российского оппозиционного политика Алексея Навального в Томске и его последующей госпитализации в одну из больниц Омска.
Mockva.ruвчера в 03:46
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Разработчик «Новичка» отверг заявление о более сильной версии яда

Москва, 12 сентября 2020, 04:20 — REGNUM Заявление об «отравлении» блогера Алексея Навального более мощной версией «Новичка» назвал ерундой один из разработчиков яда Леонид Ринк в комментарии для РИА Новости.
REGNUM21:20
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