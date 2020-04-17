Представители 48% российских малых и средних предприятий сообщили о невозможности воспользоваться мерами государственной поддержки, принятыми для помощи пострадавшим компаниям в условиях пандемии коронавируса.

с чего всё началось

Получить господдержку на фоне эпидемии коронавируса в России сможет только половина (48 процентов) пострадавших предприятий малого и среднего бизнеса. Для остальных помощь оказалась недоступной, выяснили в Торгово-промышленной палате (ТПП). Результаты исследования приводит ТАСС.

Господдержка в России оказалась недоступной для половины компаний

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