Экономика
Lenta.ruГосподдержка в России оказалась недоступной для половины компаний
Получить господдержку на фоне эпидемии коронавируса в России сможет только половина (48 процентов) пострадавших предприятий малого и среднего бизнеса. Для остальных помощь оказалась недоступной, выяснили в Торгово-промышленной палате (ТПП). Результаты исследования приводит ТАСС.
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Представители 48% российских малых и средних предприятий сообщили о невозможности воспользоваться мерами государственной поддержки, принятыми для помощи пострадавшим компаниям в условиях пандемии коронавируса.ТАСС17 апреля в 01:08
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Почти 50% малых и средних предприятий не могут получить господдержку
Московский Комсомолец17 апреля в 01:37
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Профессор РАН объяснил низкую смертность от коронавируса в России
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Почти 60% москвичей с подтвержденным коронавирусом не имеют симптомов заболевания.
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Мусульмане возмущены сериалом «Зулейха открывает глаза»
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Дни24 вчера в 01:41
Общество
За сутки в России выявили 4785 новых случаев коронавируса
За сутки в России подтверждены 4785 случаев коронавирусной инфекции в 79 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб.
Газета Кемерова вчера в 04:17
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
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Старший научный сотрудник НИИ военной истории Академии Генштаба ВС РФ Александр Зданович опроверг миф о том, что солдаты Красной Армии якобы издевались над населением и занимались мародерством в Германии в 1945 году.
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Военно-морские силы (ВМС) США не могут отследить российские подлодки проекта "Ясень", такие как субмарина "Северодвинск".
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С 22 апреля для контроля передвижения автомобилей граждан и оформления цифровых пропусков начнут применять систему фотовидеофиксации нарушений (состоит из 2,5 тыс. камер).
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Из Владивостока в Токио отправился рейс HZ 5480 авиакомпании «Аврора».
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Жителям Татарстана с 20 апреля запретили находиться в магазинах и общественном транспорте без защитных масок.
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Православные христиане встречают Пасху в условиях пандемии
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В Ростовской области обнаружили 35 новых случаев коронавируса
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Онищенко ответил на критику Лукашенко российских тест-систем
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что российские тесты на выявление коронавируса со своей задачей справляются.
Известия вчера в 12:09
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В Прикамье выявили еще 28 случаев коронавируса
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ВЕТТА 04:13
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В Челябинской области подтверждено 83 случая заболевания коронавирусом
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Южноуральская панорама 02:06
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Хачериди пытался ударить судью после матча с «Витебском»
Сегодня «Прессбол» сообщило о том, что после окончания матча Евгений Хачериди решил отомстить главному арбитру Сергею Чистову за красную карточку и пытался его ударить.
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