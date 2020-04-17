Экономика

Lenta.ruLenta.ruГосподдержка в России оказалась недоступной для половины компаний

Получить господдержку на фоне эпидемии коронавируса в России сможет только половина (48 процентов) пострадавших предприятий малого и среднего бизнеса. Для остальных помощь оказалась недоступной, выяснили в Торгово-промышленной палате (ТПП). Результаты исследования приводит ТАСС.
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с чего всё началось

Опрос: почти 50% малых и средних предприятий в РФ не могут получить господдержку

Представители 48% российских малых и средних предприятий сообщили о невозможности воспользоваться мерами государственной поддержки, принятыми для помощи пострадавшим компаниям в условиях пандемии коронавируса.
ТАСС17 апреля в 01:08

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ТПП: получить господдержку в РФ не сможет почти половина предпринимателей

REGNUM17 апреля в 02:14

Магдеев совместно с ТПП Челнов провел антикризисный штаб

БИЗНЕС Online17 апреля в 09:13

ТПП: почти 50% компаний не могут получить господдержку для бизнеса

Коммерсантъ17 апреля в 04:18

В России почти 50% малых и средних предприятий не могут получить поддержку

Росбалт17 апреля в 02:37

Господдержка в России оказалась недоступной для половины компаний

Lenta.ru17 апреля в 09:29

Почти 50% малых и средних предприятий не могут получить господдержку

Московский Комсомолец17 апреля в 01:37

ТПП начала подготовку третьего пакета предложений о поддержке малого бизнеса

ТАСС17 апреля в 01:37
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 04:41, Ашберн
Шоу-бизнес

Марина Кравец рассекретила имя новорожденной дочери

Вокруг ТВ вчера в 12:18
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Происшествия

Причиной крушения самолета в Хабаровском крае стала ошибка пилота

Неправильные действия пилота стали причиной крушения самолета Л-142 в Хабаровском крае, сообщили в пресс-службе аэропорта Калинка.
Коммерсантъ 01:31
4
Религия

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
Коммерсантъ вчера в 06:54
2,5K
Происшествия

Задержан участник нападения на врачей скорой помощи в Кирово-Чепецке

Киров, 18 апреля 2020, 23:18 — REGNUM В Кировской области сотрудники полиции нашли одного из участников нападения на сотрудников скорой медицинской помощи в Кирово-Чепецке.
REGNUM вчера в 16:18
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Здоровье

Профессор РАН объяснил низкую смертность от коронавируса в России

Подготовка медицинских учреждений и эффективное выявление лёгких случаев заболевания коронавирусом в России позволяют удержать смертность на низком уровне, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев.
RT на русском 03:43
2,2K
Происшествия

Еще двое детей заразились коронавирусом в Новосибирской области

Согласно информации оперштаба на 09:00, воскресенья, 19 апреля на территории Новосибирской области за сутки подтверждена коронавирусная инфекция еще у 22 человек.
Kursk.com 03:40
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Общество

Расширен перечень пострадавших отраслей российской экономики

Председатель правительства России Михаил Мишустин распорядился расширить список отраслей российской экономики, которые сильно пострадали от карантинных мер в стране.
Вести.Ru вчера в 08:50
266
Общество

Перечислены регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявили 4069 случаев коронавируса в 81 регионе, таким образом число заражений по всей стране достигло 32 007.
Lenta.ru 17 апреля в 04:25
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Авто

В ГИБДД названы самые непопулярные автомобили в России

По данным ГИБДД РФ, в первом квартале 2020 года зарегистрировано 368 956 новых автомобилей, что на 16,2% или на 30 тыс. экземпляров больше показателя годичной давности.
32CARS.ru вчера в 01:27
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Общество

Академик РАН предсказал мощность второй волны эпидемии коронавируса

Как отметил Сергей Недоспасов в интервью "Парламентской газете", вторая волна коронавируса может начаться из-за остутствия профилактической вакцины.
RuNews24.ru 02:50
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Общество

Число бессимптомных носителей коронавируса в Москве составило 60%

Почти 60% москвичей с подтвержденным коронавирусом не имеют симптомов заболевания.
Известия 02:19
26
Общество

Мусульмане возмущены сериалом «Зулейха открывает глаза»

REGNUM 17 апреля в 16:52
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Общество

Синоптики Гидрометцентра пообещали россиянам теплый май

Синоптики Гидрометцентра пообещали теплый май жителям Центрального федерального округа, западной части Поволжья, Краснодарского края и Крыма.
Дни24 вчера в 01:41
126
Общество

За сутки в России выявили 4785 новых случаев коронавируса

За сутки в России подтверждены 4785 случаев коронавирусной инфекции в 79 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб.
Газета Кемерова вчера в 04:17
Общество

В Москве еще 84 пациента выздоровели после заражения коронавирусом

В Москве еще 84 пациента выздоровели после заражения коронавирусом.
ТАСС 02:53
14
Общество

Глава дома Романовых переболела коронавирусом

Глава Российского императорского дома княгиня Мария Романова переболела коронавирусом, сообщил РБК директор канцелярии Дома Александр Закатов.
РБК 04:27
Политика

Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
Известия 17 апреля в 22:33
755
Экономика

Коллекторы сообщили о росте доли молодых должников в России

Мехтиев пояснил, что такая динамика связана с тем, что после кризиса банки стали искать новых клиентов и аудиторию – наиболее перспективной стала молодежь.
РИА Новости 00:12
1
Политика

Историк развеял миф о насилии Красной армии над жителями Германии

Старший научный сотрудник НИИ военной истории Академии Генштаба ВС РФ Александр Зданович опроверг миф о том, что солдаты Красной Армии якобы издевались над населением и занимались мародерством в Германии в 1945 году.
РЕН ТВ 03:41
Армия и оружие

NI: ВМС США не могут отследить российские подлодки проекта «Ясень»

Военно-морские силы (ВМС) США не могут отследить российские подлодки проекта "Ясень", такие как субмарина "Северодвинск".
Политика Сегодня вчера в 19:10
27
Транспорт

Водителей без пропусков оштрафуют с помощью камер

С 22 апреля для контроля передвижения автомобилей граждан и оформления цифровых пропусков начнут применять систему фотовидеофиксации нарушений (состоит из 2,5 тыс. камер).
Коммерсантъ вчера в 17:00
4
Общество

Из Владивостока в Токио вылетел рейс, который заберет амурчан

Из Владивостока в Токио отправился рейс HZ 5480 авиакомпании «Аврора».
Амур.инфо 01:26
1
Политика

Путин поздравил православных христиан с Пасхой

Москва, 19 апреля 2020, 10:42 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех российских граждан с праздником Пасхи, сообщили 19 апреля в пресс-службе Кремля.
REGNUM 03:42
1,3K
Общество

В Татарстане запретили ходить в магазины без масок

Жителям Татарстана с 20 апреля запретили находиться в магазинах и общественном транспорте без защитных масок.
Российская газета вчера в 16:02
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Религия

Православные христиане встречают Пасху в условиях пандемии

РИА Новости вчера в 17:11
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Общество

В Ростовской области обнаружили 35 новых случаев коронавируса

В медицинских учреждениях Ростовской области на текущий момент находится более 15 тысяч тест-систем, за вчерашний день с их помощью было обследовано 753 человека.
Наше время (г. Ростов-на-Дону) 04:26
1
Политика

Онищенко ответил на критику Лукашенко российских тест-систем

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что российские тесты на выявление коронавируса со своей задачей справляются.
Известия вчера в 12:09
413
Общество

В Прикамье выявили еще 28 случаев коронавируса

В Пермском крае за минувшие сутки выявлено еще 28 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб.
ВЕТТА 04:13
10
Здоровье

В Челябинской области подтверждено 83 случая заболевания коронавирусом

К утру 19 апреля в Челябинской области подтвердились 83 случая заболевания COVID-19.
Южноуральская панорама 02:06
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Футбол

Хачериди пытался ударить судью после матча с «Витебском»

Сегодня «Прессбол» сообщило о том, что после окончания матча Евгений Хачериди решил отомстить главному арбитру Сергею Чистову за красную карточку и пытался его ударить.
ГЛАС.RU 04:11
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