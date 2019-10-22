Экономика
Газета.RuГосподдержку Северного Кавказа признали неэффективной
Счетная палата назвала неэффективными меры господдержки Северного Кавказа. Так в 2017-2018 годах на развитие региона было направлено 8,8 млрд рублей субсидий. При этом, по данным Счетной палаты, это не повлекло улучшения инвестклимата и проблемы на рынке труда сохранились.
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с чего всё началось
Меры государственной поддержки Северного Кавказа пока не приносят ожидаемого эффекта, пишет Счетная палата по итогам анализа некоторых субсидий из федерального бюджета.Ведомостивчера в 02:43
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Счетная палата назвала 8 млрд рублей субсидий Северному Кавказу неэффективными
Ведомостивчера в 02:43
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Шойгу провел переговоры с главкомом «Сил демократической Сирии»
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Армия и оружие
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Йога, яхта и пустота после «Челси»: The Telegraph рассказала, как Абрамович живет в «изгнании»
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В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами
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Общество
Киев задолжал пенсионерам Донбасса более 1,5 миллиарда долларов
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