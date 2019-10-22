Экономика

Газета.RuГазета.RuГосподдержку Северного Кавказа признали неэффективной

Счетная палата назвала неэффективными меры господдержки Северного Кавказа. Так в 2017-2018 годах на развитие региона было направлено 8,8 млрд рублей субсидий. При этом, по данным Счетной палаты, это не повлекло улучшения инвестклимата и проблемы на рынке труда сохранились.
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с чего всё началось
Меры государственной поддержки Северного Кавказа пока не приносят ожидаемого эффекта, пишет
 Счетная палата по итогам анализа некоторых субсидий из федерального бюджета.
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