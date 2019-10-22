Экономика
Газета.RuГосподдержку Северного Кавказа признали неэффективной
Счетная палата назвала неэффективными меры господдержки Северного Кавказа. Так в 2017-2018 годах на развитие региона было направлено 8,8 млрд рублей субсидий. При этом, по данным Счетной палаты, это не повлекло улучшения инвестклимата и проблемы на рынке труда сохранились.
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с чего всё началось
Меры государственной поддержки Северного Кавказа пока не приносят ожидаемого эффекта, пишет Счетная палата по итогам анализа некоторых субсидий из федерального бюджета.Ведомостивчера в 02:43
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Счетная палата назвала 8 млрд рублей субсидий Северному Кавказу неэффективными
Ведомостивчера в 02:43
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Происшествия
Террористы планировали взорвать в 2017 году корабль во Владивостоке
Террористы, устроившие в 2017 году взрыв в петербургском метро, собирались также подорвать российский военный корабль в порту Владивостока.
RT на русском 12:05
Автоспорт
Результаты пилотов «Рено» исключены из протокола Гран-при Японии
Результаты пилотов команды "Рено" Нико Хюлькенберга и Дэниела Риккьярдо исключены из протокола 17-го этапа "Формулы-1" - Гран-при Японии - за нарушение спортивного регламента, сообщается на официальном сайте Международной автомобильной федерации (FIA).
РИА Новости 16:54
Общество
Богатые россияне захотели дворецкого из сериала «Дживс и Вустер»
Неизвестная богатая семья из России опубликовала на британском сайте для поиска работы вакансию дворецкого, который должен быть похож на персонажа сериала «Дживс и Вустер», пишет The Guardian.
Lenta.ru 12:00
Происшествия
Два вертолета столкнулись в Техасе
Российская газета 18:34
Армия и оружие
Российская военная полиция прибыла к сирийско-турецкой границе
Российская военная полиция пересекла реку Евфрат и прибыла в сирийский город Кобани, расположенный рядом с турецкой границей.
Life.ru 08:47
Политика
AP: Зеленский пытался избежать давление Трампа еще до инаугурации
Больше чем за два месяца до своей инаугурации избранный президент Украины Владимир Зеленский пытался найти способ избежать трудности из-за возможной просьбы лидера США Дональда Трампа возобновить расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Газета.Ru 19:53
Экономика
Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.
Российская газета 10:38
Общество
Елену Малышеву госпитализировали
Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.
Москва 24 01:47
Политика
Суд обязал Госдеп США обнародовать документы об отношениях с Украиной
Федеральный суд в Вашингтоне обязал Госдеп в 30-дневный срок обнародовать документы, касающиеся отношений администрации президента США Дональда Трампа с Украиной, передает AP.
Коммерсантъ 19:53
Культура
Звезда «Сватов» Федор Добронравов оценил перспективы сериала
Об отношении Федора Добронравова, сыгравшего Ивана Будько, к сериалу рассказал приближенный к актеру источник.
Privet-Rostov.ru вчера в 00:43
Политика
Фигурант дела «Нового величия» попросил убежища на Украине
Фигурант дела «Нового величия» Сергей Гаврилов, который находился под домашним арестом, попросил убежища на Украине.
Lenta.ru 17:31
Политика
США не обращались к странам для размещения ракет средней дальности
Соединенные Штаты не принимали решений о развертывании ракет средней дальности и не обращались к другим странам по данному поводу.
Известия вчера в 19:49
Политика
Премьер Украины предупредил о проблемах с отоплением
Двумя неделями ранее Гончарук на брифинге по итогам заседания правительства заявил, что Украина не согласна продлевать контракт по транзиту газа с Россией на один год, поскольку Киев нацелен подписать долгосрочный договор "по европейским правилам".
Газета.Ru 16:52
Армия и оружие
В Пентагоне подтвердили полеты B-52, сымитировавших атаку на Крым
Два стратегических бомбардировщика ВВС США B-52H Stratofortress провели тренировочный вылет над Черным морем в рамках "интеграции и подготовки к взаимодействию с европейскими союзниками и партнерами", сообщило в пресс-релизе европейское командование вооруженных сил США.
Российская газета 02:41
Спорт
Darksiders Genesis получила дату релиза и кинематографичный трейлер
THQ Nordic анонсировала дату релиза Darksiders Genesis и представила свежий кинематографичный трейлер игры, посвящённый одному из главных героев - Раздору.
Gmbox.ru вчера в 03:22
Шоу-бизнес
Любовь Успенская хочет использовать дочь как донора яйцеклетки
Певица Любовь Успенская ранее заявляла, что хочет найти суррогатную мать, которая выносит ей ребенка.
Pravda.Ru 07:19
Футбол
«Челси» вырвал победу в матче с «Аяксом»
В матче третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов лондонский «Челси» на выезде переиграл амстердамский «Аякс».
Свободная Пресса 15:01
Армия и оружие
Курды обвинили Турцию в применении фосфорных бомб на севере Сирии
«Совет демократической Сирии» является политической ветвью «Сирийских демократических сил», против которых Турция вела военную операцию «Источник мира» на севере Сирии.
Красная весна 19:45
Наука
Курение повышает риск развития диабета второго типа
Ученые выяснили, что курение повышает риск развития диабета второго типа.
UfaTime.ru 21 октября в 13:26
Армия и оружие
Российские стратеги прилетели в ЮАР
В полете Ту-160 дозаправлялись, уточняют военные. Кроме того, на последнем отрезке пути их сопровождали истребители ВВС ЮАР JAS-39 Gripen.
Вести.Ru 11:35
Происшествия
Под Курском на двух школьниц напал маньяк с ножом
Друг для друга (Курск) 00:30
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Республиканцы сорвали допрос сотрудника Пентагона в рамках импичмента
Группа конгрессменов-республиканцев сорвала процесс дачи показаний советника заместителя министра обороны США Лауры Купер в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа.
Российская газета 17:28
Армия и оружие
В зоне опознавания ПВО Южной Кореи засекли шесть военных самолетов РФ
В зону опознавания ПВО Южной Кореи над Японским морем вошли шесть российских военных самолетов.
Росбалт вчера в 05:37
Происшествия
Наезд иномарки на пешеходов в Петербурге попал на видео
В Сети появилось видео, на котором видно, как иномарка наехала на пешеходов в Санкт-Петербурге, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:32
Общество
Жир на животе поможет убрать белковый завтрак
Австралийский диетолог Сьюзи Баррел заявила, что белковый завтрак поможет убрать жир на животе и назвала полезные утренние привычки, которые помогут избавиться от лишнего веса.
МедиаПоток 04:31
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В Турции вратарь был удален с поля на 11-й секунде матча
ИнфоСМИ вчера в 15:45
Общество
В «Росатоме» опровергли информацию о ввозе в РФ радиоактивных отходов
Утверждения международной экологической организации Greenpeace о якобы ввозе в Россию радиоактивных отходов из Германии являются дезинформацией, заявили в компании АО "Техснабэкспорт" (входит в "Росатом").
РИА Новости 14:48
Общество
В Сочи покажут первый плацкартный вагон с душем
В ближайшие дни в Сочи покажут готовый плацкартный вагон с душем, холодильниками, микроволновками и розетками.
СочиСтрим вчера в 02:44