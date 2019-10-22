Экономика
Газета.RuГосподдержку Северного Кавказа признали неэффективной
Счетная палата назвала неэффективными меры господдержки Северного Кавказа. Так в 2017-2018 годах на развитие региона было направлено 8,8 млрд рублей субсидий. При этом, по данным Счетной палаты, это не повлекло улучшения инвестклимата и проблемы на рынке труда сохранились.
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с чего всё началось
Меры государственной поддержки Северного Кавказа пока не приносят ожидаемого эффекта, пишет Счетная палата по итогам анализа некоторых субсидий из федерального бюджета.Ведомостивчера в 02:43
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Счетная палата назвала 8 млрд рублей субсидий Северному Кавказу неэффективными
Ведомостивчера в 02:43
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Политика
Бывший подрядчик сочинской олимпиады Ахмед Билалов задержан во Флориде
По информации издания, Билалов был задержан службой иммиграционного и таможенного контроля при министерстве внутренней безопасности США в своем доме в Санни Айлс Бич (пригород Майами, называемый также «Маленькая Москва»), где проживал с женой и новорожденным ребенком.
REGNUM вчера в 20:35
Политика
Дубинский и Арахамия пройдут проверку на полиграфе дважды
Арахамия заявил, что все депутаты комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики согласились пройти полиграф, а замглавы комитета Дубинский заявил о том, что уже сегодня пройдет детектор лжи, «лезет поперед батьки в пекло».
Украина.ру 09:18
Экономика
В РЖД оценили стоимость проекта ВСМ из Петербурга в Нижний Новгород
Строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород через Москву обойдется в 2,3 триллиона рублей, сообщает "Коммерсант".
Москва 24 03:03
Общество
Экологи узнали о возобновлении ввоза в Россию радиоактивных отходов
В Greenpeace отмечают, что в 2009 году, после продолжавшейся несколько лет кампании протеста, Urenco и «Росатом» отказались от продолжения импорта в Россию радиоактивных отходов из Германии.
РБК 10:58
Кино
Фильм «Джокер» вошел в список самых кассовых фильмов категории R
Известия 21 октября в 08:18
Хоккей
Клуб: здоровью Ткачева ничего не угрожает, хоккеист останется в больнице
Здоровью хоккеиста "Ак Барса" Владимира Ткачева, который получил тяжелую травму в матче КХЛ с магнитогорским "Металлургом", ничего не угрожает, но игрок останется в больнице Магнитогорска для дополнительного обследования, сообщается на странице казанского клуба в Twitter.
РИА Новости 15:03
Футбол
«Зенит» проиграл в гостях РБ «Лейпциг»
Российская газета 15:00
Происшествия
Уголовное дело возбудили после ДТП на переходе в Петербурге
Уголовное дело возбудили после ДТП на пешеходном переходе в Санкт-Петербурге, где пострадали 8 человек, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 13:45
Общество
Елену Малышеву госпитализировали
Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.
Москва 24 01:47
Гаджеты
Карты NVIDIA RTX 2070 снова выходят на рынок, но уже дешевле
Компания NVIDIA возобновит производство RTX 2070, которая является одним из наиболее популярных решений на рынке.
Игромания.ру 13:59
Армия и оружие
США сымитировали бомбардировку Крыма
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru 01:39
Армия и оружие
Шойгу провёл переговоры с главкомом Сирийских демократических сил
Министр обороны России Сергей Шойгу провёл переговоры с главнокомандующим Сирийскими демократическими силами Мазлумом Абдо.
RT на русском 14:55
Армия и оружие
Российские стратеги прилетели в ЮАР
В полете Ту-160 дозаправлялись, уточняют военные. Кроме того, на последнем отрезке пути их сопровождали истребители ВВС ЮАР JAS-39 Gripen.
Вести.Ru 11:35
Игры
The Outer Worlds получила высокие оценки критиков
CyberSport.ru вчера в 10:39
Энергетика
Цены на нефть снижаются после роста накануне
Американский институт нефти (API) в среду обнародовал отчет, указавший на рост коммерческих запасов нефти в США на прошлой неделе на 4,450 млн баррелей.
Финмаркет 01:12
Гаджеты
Банки начали блокировать смартфоны Samsung Galaxy
Samsung никак не прокомментировал инцидент, однако в российском подразделении компании "Популярная Механика" получила следующий ответ по поводу ситуации со сканером отпечатка пальцев в линейке смартфонов Galaxy S10: Samsung скоро выпустит обновление программного обеспечения для исправления работы сканера отпечатков пальцев.
Популярная механика вчера в 12:36
Кино
Вышел финальный трейлер «Звездные Войны: Скайуокер. Восход»
Канал Star Wars опубликовал финальный трейлер девятого эпизода саги «Звездные войны». В Сети также появился дублированный вариант.
Телеканал 360° вчера в 00:36
Происшествия
Террористы планировали взорвать в 2017 году корабль во Владивостоке
Террористы, устроившие в 2017 году взрыв в петербургском метро, собирались также подорвать российский военный корабль в порту Владивостока.
RT на русском 12:05
Культура
Меньшиков, Машков и Орбакайте зажгли на театральной премии «МК»
Московский Комсомолец 14:18
Общество
Православный телеканал «Спас» запустит реалити-шоу в монастыре
Принадлежащий Московской патриархии телеканал «Спас» объявил о запуске «первого реалити-шоу со смыслом» под названием «Остров».
Коммерсантъ вчера в 15:51
Спорт
Конгресс США одобрил антидопинговый акт Родченкова
Документ получил название «Антидопинговый акт Родченкова».
Bookmaker-ratings.ru 09:34
Футбол
Матч «Барселона» – «Реал» перенесен на 18 декабря
Бомбардир.ру 05:31
Шоу-бизнес
СМИ: Заворотнюк получила бесплатное место на кладбище
Родные российской актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк не платили денег после смерти брата звезды Святослава в январе 2018 года и его супруги Надежды Кузнецовой, которая ушла из жизни в 2019 году.
Московский Комсомолец 07:48
Политика
Путин заявил о намерении помогать африканским партнерам в решении проблем
Владимир Путин заявил, что Россия намерена и дальше содействовать африканским партнерам в решении актуальных вызовов и проблем.
РИА Новости 14:17
Общество
Киев задолжал пенсионерам Донбасса более 1,5 миллиарда долларов
Омбудсмен отметила, что в среднем задолженность на одного переселенца составляет около 31 тысячи гривен (1,24 тысячи долларов).
Lenta.ru 10:41
Политика
Уганда хочет покупать больше российского вооружения
Уганда хотела бы закупать больше российского вооружения и снаряжения, заявил президент Йовери Мусевени на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в рамках форума "Россия — Африка".
РИА Новости 11:08
Футбол
Йога, яхта и пустота после «Челси»: The Telegraph рассказала, как Абрамович живет в «изгнании»
Абрамович мог бы легко приехать в Великобританию, используя свой израильский паспорт, который он получил после отказа в продлении британской визы (паспорт Израиля дает право жить в Великобритании не более 90 дней из 180), подчеркивает The Telegraph.
Forbes 12:50