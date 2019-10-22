с чего всё началось

Счетная палата назвала неэффективными меры господдержки Северного Кавказа. Так в 2017-2018 годах на развитие региона было направлено 8,8 млрд рублей субсидий. При этом, по данным Счетной палаты, это не повлекло улучшения инвестклимата и проблемы на рынке труда сохранились.

Политика Бывший подрядчик сочинской олимпиады Ахмед Билалов задержан во Флориде По информации издания, Билалов был задержан службой иммиграционного и таможенного контроля при министерстве внутренней безопасности США в своем доме в Санни Айлс Бич (пригород Майами, называемый также «Маленькая Москва»), где проживал с женой и новорожденным ребенком.

Политика Дубинский и Арахамия пройдут проверку на полиграфе дважды Арахамия заявил, что все депутаты комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики согласились пройти полиграф, а замглавы комитета Дубинский заявил о том, что уже сегодня пройдет детектор лжи, «лезет поперед батьки в пекло».

Экономика В РЖД оценили стоимость проекта ВСМ из Петербурга в Нижний Новгород Строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород через Москву обойдется в 2,3 триллиона рублей, сообщает "Коммерсант".

Общество Экологи узнали о возобновлении ввоза в Россию радиоактивных отходов В Greenpeace отмечают, что в 2009 году, после продолжавшейся несколько лет кампании протеста, Urenco и «Росатом» отказались от продолжения импорта в Россию радиоактивных отходов из Германии.

Хоккей Клуб: здоровью Ткачева ничего не угрожает, хоккеист останется в больнице Здоровью хоккеиста "Ак Барса" Владимира Ткачева, который получил тяжелую травму в матче КХЛ с магнитогорским "Металлургом", ничего не угрожает, но игрок останется в больнице Магнитогорска для дополнительного обследования, сообщается на странице казанского клуба в Twitter.

Происшествия Уголовное дело возбудили после ДТП на переходе в Петербурге Уголовное дело возбудили после ДТП на пешеходном переходе в Санкт-Петербурге, где пострадали 8 человек, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Общество Елену Малышеву госпитализировали Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.

Гаджеты Карты NVIDIA RTX 2070 снова выходят на рынок, но уже дешевле Компания NVIDIA возобновит производство RTX 2070, которая является одним из наиболее популярных решений на рынке.

Армия и оружие США сымитировали бомбардировку Крыма Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.

Армия и оружие Шойгу провёл переговоры с главкомом Сирийских демократических сил Министр обороны России Сергей Шойгу провёл переговоры с главнокомандующим Сирийскими демократическими силами Мазлумом Абдо.

Армия и оружие Российские стратеги прилетели в ЮАР В полете Ту-160 дозаправлялись, уточняют военные. Кроме того, на последнем отрезке пути их сопровождали истребители ВВС ЮАР JAS-39 Gripen.

Энергетика Цены на нефть снижаются после роста накануне Американский институт нефти (API) в среду обнародовал отчет, указавший на рост коммерческих запасов нефти в США на прошлой неделе на 4,450 млн баррелей.

Гаджеты Банки начали блокировать смартфоны Samsung Galaxy Samsung никак не прокомментировал инцидент, однако в российском подразделении компании "Популярная Механика" получила следующий ответ по поводу ситуации со сканером отпечатка пальцев в линейке смартфонов Galaxy S10: Samsung скоро выпустит обновление программного обеспечения для исправления работы сканера отпечатков пальцев.

Кино Вышел финальный трейлер «Звездные Войны: Скайуокер. Восход» Канал Star Wars опубликовал финальный трейлер девятого эпизода саги «Звездные войны». В Сети также появился дублированный вариант.

Происшествия Террористы планировали взорвать в 2017 году корабль во Владивостоке Террористы, устроившие в 2017 году взрыв в петербургском метро, собирались также подорвать российский военный корабль в порту Владивостока.

Общество Православный телеканал «Спас» запустит реалити-шоу в монастыре Принадлежащий Московской патриархии телеканал «Спас» объявил о запуске «первого реалити-шоу со смыслом» под названием «Остров».

Шоу-бизнес СМИ: Заворотнюк получила бесплатное место на кладбище Родные российской актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк не платили денег после смерти брата звезды Святослава в январе 2018 года и его супруги Надежды Кузнецовой, которая ушла из жизни в 2019 году.

Политика Путин заявил о намерении помогать африканским партнерам в решении проблем Владимир Путин заявил, что Россия намерена и дальше содействовать африканским партнерам в решении актуальных вызовов и проблем.

Общество Киев задолжал пенсионерам Донбасса более 1,5 миллиарда долларов Омбудсмен отметила, что в среднем задолженность на одного переселенца составляет около 31 тысячи гривен (1,24 тысячи долларов).

Политика Уганда хочет покупать больше российского вооружения Уганда хотела бы закупать больше российского вооружения и снаряжения, заявил президент Йовери Мусевени на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в рамках форума "Россия — Африка".