Сенат США пригрозил восстановлением санкций против Белоруссии

Старший демократ комитета по иностранным делам в сенате США Роберт Менендес заявил, что американская сторона может ввести против Белоруссии и президента республики Александра Лукашенко санкции, если в стране не проведут новые выборы, пишет РИА Новости.