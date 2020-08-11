Во втором этапе лотереи драфта принимали участие восемь клубов, потерпевших поражение в квалификации Кубка Стэнли: «Эдмонтон Ойлерз», «Флорида Пантерз», «Миннесота Уайлд», «Нэшвилл Предаторз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Виннипег Джетс».
Старший демократ комитета по иностранным делам в сенате США Роберт Менендес заявил, что американская сторона может ввести против Белоруссии и президента республики Александра Лукашенко санкции, если в стране не проведут новые выборы, пишет РИА Новости.
На заседании НАК были рассмотрены вопросы противодействия проникновению террористов и их пособников на территорию России по миграционным каналам, а также актуальные проблемы профилактики терроризма в среде трудовых мигрантов.
Начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов назвал агентству «Прайм» места, где опасно расплачиваться банковскими картами.