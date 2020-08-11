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Интерфакс
Интерфакс

Госпогранкомитет Белоруссии подтвердил выезд Тихановской из страны

Государственный пограничный комитет Белоруссии подтвердил выезд из страны в ночь на вторник кандидата в президенты республики Светланы Тихановской.В источнике
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BaltNews.lt

Свободное оформление: Тихановская теперь в Литве

BaltNews.lt05:10
РИА Новости

Погранкомитет Белоруссии прокомментировал отъезд Тихановской в Литву

РИА Новости04:51
Интерфакс

Госпогранкомитет Белоруссии подтвердил выезд Тихановской из страны

Интерфакс04:24
Московский Комсомолец

Белорусский погранкомитет прокомментировал отъезд Тихановской

Московский Комсомолец04:42
RT на русском

В Белоруссии подтвердили выезд Тихановской в Литву

RT на русском04:17

Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой

54-летняя советская, российская эстрадная певица и продюсер Валентина Легкоступова, исполнительница легендарной "Ягоды-малины", была найдена в своей квартире в Москве с черепно-мозговой травмой.
Российская газета04:28
68

«Рейнджерс» победил на драфт-лотерее НХЛ

Во втором этапе лотереи драфта принимали участие восемь клубов, потерпевших поражение в квалификации Кубка Стэнли: «Эдмонтон Ойлерз», «Флорида Пантерз», «Миннесота Уайлд», «Нэшвилл Предаторз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Виннипег Джетс».
RT на русском02:06

Сенат США пригрозил восстановлением санкций против Белоруссии

Старший демократ комитета по иностранным делам в сенате США Роберт Менендес заявил, что американская сторона может ввести против Белоруссии и президента республики Александра Лукашенко санкции, если в стране не проведут новые выборы, пишет РИА Новости.
Live2402:34
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Каждый третий житель Татарстана переболел коронавирусом

В Республике Татарстан каждый третий житель имеет иммунитет к COVID-19, сообщила замруководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина во время пресс-конференции в ИА «Татар-информ».
Знамя труда (Альметьевск)04:32
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НАК: В Россию не пустили 820 террористов

На заседании НАК были рассмотрены вопросы противодействия проникновению террористов и их пособников на территорию России по миграционным каналам, а также актуальные проблемы профилактики терроризма в среде трудовых мигрантов.
Комсомольская правда05:15

Россиянам назвали опасные места для оплаты банковской картой

Начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов назвал агентству «Прайм» места, где опасно расплачиваться банковскими картами.
Lenta.ru20:28
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