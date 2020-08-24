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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Госпошлину за лицензию на продажу алкоголя предложили снизить в 5 раз

Минпромторг РФ предлагает снизить размер госпошлины за предоставление лицензии на розничную продажу алкоголя до 1 тыс. руб. в месяц. Это более чем в пять раз меньше действующей пошлины — она составляет 65 тыс. руб. в год (5,4 тыс. руб. в месяц).В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

Минпромторг предлагает взимать ежемесячно госпошлину за лицензию на алкоголь

ТАСС09:22
ПРАЙМ

Минпромторг предложил в 5 раз снизить пошлину за лицензию на продажу алкоголя

ПРАЙМ08:13
Общественная служба новостей

Минпромторг предложил в пять раз снизить пошлину на продажу алкоголя

Общественная служба новостей08:43
Коммерсантъ

Госпошлину за лицензию на продажу алкоголя предложили снизить в 5 раз

Коммерсантъ08:41
Говорит Москва

Минпромторг предложил в пять раз снизить пошлину на продажу алкоголя

Говорит Москва09:15
Парламентская газета

Минпромторг предлагает ввести помесячную пошлину за продажу алкоголя в магазинах

Парламентская газета08:06
ИА Клерк.Ру

Стоимость алкогольной лицензии снизится с 65 000 до 12 000 рублей

ИА Клерк.Ру07:15

В Ленобласти на КАД столкнулись восемь автомобилей

«Один человек погиб, шесть человек получили ранения разной степени тяжести при столкновении восьми автомобилей на 93-м километре внешнего кольца КАД», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
RT на русском09:19

Тихановская поблагодарила США за поддержку белорусского народа

Баллотировавшаяся на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская на встрече с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом поблагодарила американскую сторону за поддержку белорусского народа, сообщила в понедельник пресс-служба штаба политика.
РИА Новости09:15
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Немецкие врачи оценили состояние Навального как стабильное

Врачи берлинской клиники «Шарите», куда из Омска был доставлен находящийся в коме основатель ФБК Алексей Навальный, оценивают его состояние как стабильное, сообщил главный врач омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Мураховский.
Ведомости02:54
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Белорусский рубль показал рекордное падение по отношению к евро

Минск, 24 августа 2020, 15:41 — REGNUM Курс белорусского рубля по отношению к евро по причине политического кризиса в стране, начавшегося после состоявшихся в республике 9 августа выборов президента Белоруссии, показал рекордное падение.
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В Башкирии снизился индекс промышленного производства

Уфа, 24 августа 2020, 09:56 — REGNUM В Башкирии индекс промышленного производства по итогам семи месяцев снизился на один процент и составил 97,8%. Об этом 24 августа сообщил глава республики Радий Хабиров на совещании в республиканском правительстве.
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Азиза оправдала родственников Легкоступовой за скандал на похоронах

Поклонники исполнительницы хита «Ягода-малина» остались недовольны церемонией похорон певицы, так как ее родные не дали им возможности достойно проводить артистку в последний путь, и устроили скандал.
ФАНвчера в 03:06
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Турчинов заявил о возможности Зеленского начать наступление на Крым

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, глава штаба партии «Европейская солидарность» Александр Турчинов заявил, что у президента Владимира Зеленского есть возможность начать наступление на Крым.
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