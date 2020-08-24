Госпошлину за лицензию на продажу алкоголя предложили снизить в 5 раз
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Минпромторг РФ предлагает снизить размер госпошлины за предоставление лицензии на розничную продажу алкоголя до 1 тыс. руб. в месяц. Это более чем в пять раз меньше действующей пошлины — она составляет 65 тыс. руб. в год (5,4 тыс. руб. в месяц).В источнике
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Минпромторг предложил снизить госпошлину за лицензию на продажу алкоголя в пять раз
Ведомостивчера в 10:01