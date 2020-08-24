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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Госпошлину за лицензию на продажу алкоголя предложили снизить в 5 раз

Минпромторг РФ предлагает снизить размер госпошлины за предоставление лицензии на розничную продажу алкоголя до 1 тыс. руб. в месяц. Это более чем в пять раз меньше действующей пошлины — она составляет 65 тыс. руб. в год (5,4 тыс. руб. в месяц).В источнике
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News.ru

Минпромторг предложил в пять раз снизить пошлину на продажу алкоголя

News.ruвчера в 09:31
Lenta.ru

Продажу алкоголя в России захотели упростить

Lenta.ruвчера в 10:39
Ведомости

Минпромторг предложил снизить госпошлину за лицензию на продажу алкоголя в пять раз

Ведомостивчера в 10:01
Газета.Ru

Минпромторг предложил снизить госпошлину за лицензию на продажу алкоголя

Газета.Ruвчера в 11:10
ТАСС

Минпромторг предлагает взимать ежемесячно госпошлину за лицензию на алкоголь

ТАССвчера в 09:22
Говорит Москва

Минпромторг предложил в пять раз снизить пошлину на продажу алкоголя

Говорит Москвавчера в 09:15
Коммерсантъ

Госпошлину за лицензию на продажу алкоголя предложили снизить в 5 раз

Коммерсантъвчера в 08:41

Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам

Счетная палата выявила ошибки в системе персонифицированного учета в Пенсионном фонде России (ПФР), которые чаще всего приводят к тому, что граждане недополучают пенсии, об этом говорится в отчете аудиторов по итогам проверки работы ПФР в 2017–2019 годах.
РИА Новости17:54
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Турчинов заявил, что у Зеленского есть возможности вторгнуться в Крым

Турчинов выразил готовность "помочь" Зеленскому в "реализации наступления" Таким образом экс-секретарь СНБО, исполнявший весной 2014 года обязанности главы государства, ответил на речь Зеленского по случаю Дня Независимости Украины, в которой он заявил, что "те, кто без боя подарили часть территории, будут давать показания, а не проповеди по патриотизму".
РИА Новости19:54
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Меркель потребовала от России наказать виновных по делу Навального

Немецкий канцлер Ангела Меркель и министр иностранных дел Германии Хайко Маас в совместном заявлении призвали власти России к прозрачному и всеобъемлющему расследованию ухудшения состояния здоровья Алексея Навального.
РБКвчера в 12:28
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Названы ожидаемые цены на iPhone 12

Напомним, что в линейке 2020 года будет четыре смартфона, а именно iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max, где последние будут иметь тройную камеру, тогда как младшие версии получат в основной камере только два датчика.
Asteraвчера в 15:04
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Минобороны Белоруссии приведет в высшую степень готовности часть армии

Ряд воинских частей Вооруженных сил Белоруссии будут приведены в высшую степень боевой готовности в ходе третьего этапа комплексной проверки армии, который начался в понедельник, 24 августа.
Lenta.ruвчера в 14:37
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Международный фестиваль джаза Koktebel Jazz Party открылся в Крыму

Для проведения Koktebel Jazz Party в условиях высокой эпидемиологической опасности, пришлось даже изменить некоторые положения Указа главы Крыма о режиме повышенной готовности (исключения введены и для фестивалей «Rap Koktebel» и «Таврида-Арт»).
Бизнес-газета22 августа в 04:22
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Балтфлот и войска ЗВО на Балтийском море начали учения. Плановые

«Всего к участию в учении привлечено порядка 6 тысяч военнослужащих, около 1,5 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе боевые корабли, самолеты и вертолёты», - сообщил руководитель учения командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев.
Фонтанка.Рувчера в 16:33

«Барселона» объявила цену Месси

Руководящий состав испанского профессионального футбольного клуба "Барселона" наконец определился с ценником за форварда Лионеля Месси.
CT newsвчера в 08:31
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Нобелевского лауреата Светлану Алексиевич вызвали в СК Белоруссии

Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич и бывший директор Купаловского театра Павел Латушко вызваны на допрос в Следственный комитет Белоруссии в качестве свидетелей в рамках уголовного дела по обвинению Координационного совета оппозиции в попытке захвата государственной власти и создании угрозы национальной безопасности страны.
Газета.Ruвчера в 13:10
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Изменен возраст внутреннего ядра Земли

Создав условия, похожие на центр Земли, внутри лабораторной камеры, исследователи уточнили оценку возраста твердого внутреннего ядра нашей планеты, оценив его возраст от 1 до 1,3 миллиарда лет, - пишет eurekalert.org со ссылкой на Physical Review Letters.
Научная Россия22 августа в 05:12
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В Москве задержали топ-менеджеров центра МАИ и бывшего замглавы «Ила»

Пресненский суд Москвы 22 августа заключил под стражу директора центра проектно-конструкторских технологий Московского авиационного института (МАИ) Вячеслава Хвана и бывшего заместителя генерального директора по проектированию — экс-начальника ОКБ ПАО «Ил» Андрея Новожилова.
РБКвчера в 12:40
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