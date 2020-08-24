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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Госпошлину за лицензию на продажу алкоголя предложили снизить в 5 раз

Минпромторг РФ предлагает снизить размер госпошлины за предоставление лицензии на розничную продажу алкоголя до 1 тыс. руб. в месяц. Это более чем в пять раз меньше действующей пошлины — она составляет 65 тыс. руб. в год (5,4 тыс. руб. в месяц).В источнике
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ПРАЙМ

Минпромторг предложил в 5 раз снизить пошлину за лицензию на продажу алкоголя

ПРАЙМ08:13
9111.ru

В России хотят в 5 раз снизить пошлину за лицензию на продажу алкоголя

9111.ru09:13
Общественная служба новостей

Минпромторг предложил в пять раз снизить пошлину на продажу алкоголя

Общественная служба новостей08:43
Коммерсантъ

Госпошлину за лицензию на продажу алкоголя предложили снизить в 5 раз

Коммерсантъ08:41
Говорит Москва

Минпромторг предложил в пять раз снизить пошлину на продажу алкоголя

Говорит Москва09:15
Парламентская газета

Минпромторг предлагает ввести помесячную пошлину за продажу алкоголя в магазинах

Парламентская газета08:06
ИА Клерк.Ру

Стоимость алкогольной лицензии снизится с 65 000 до 12 000 рублей

ИА Клерк.Ру07:15

Посол США в России призвал наказать виновных в отравлении Навального, если оно подтвердится

Если информация об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, который с 20 августа находится в коме, подтвердится, виновные должны быть наказаны, сообщил «Интерфакс» со посол США в России Джон Салливан.
Коммерсантъ09:10

Азиза оправдала родственников Легкоступовой за скандал на похоронах

Поклонники исполнительницы хита «Ягода-малина» остались недовольны церемонией похорон певицы, так как ее родные не дали им возможности достойно проводить артистку в последний путь, и устроили скандал.
ФАНвчера в 03:06
86

Турчинов заявил о возможности Зеленского начать наступление на Крым

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, глава штаба партии «Европейская солидарность» Александр Турчинов заявил, что у президента Владимира Зеленского есть возможность начать наступление на Крым.
Lenta.ru08:16
5

В Ленобласти на КАД столкнулись восемь автомобилей

«Один человек погиб, шесть человек получили ранения разной степени тяжести при столкновении восьми автомобилей на 93-м километре внешнего кольца КАД», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
RT на русском09:19

Кравчук сообщил об обращении Лукашенко к Путину за военной помощью

Александр Лукашенко обратился к Владимиру Путину с просьбой о военной поддержке, заявил глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук в интервью журналисту Дмитрию Гордону.
РБК08:47
38

СККШ-586 на форуме Армия-2020

"Мытищинский машиностроительный завод", входящий в состав Группы компаний "Калашников", на международном военно-техническом форуме "Армия-2020" представит опытный образец специального корпусного колёсного шасси СККШ-586, предназначенного для монтажа специального оборудования.
ANNA-Newsвчера в 02:43
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Начаты государственные испытания новейшей российской ЗРС С-500

Кубинка, Московская область, 24 августа 2020, 15:45 — REGNUM Государственные испытания новейшей российской зенитной ракетной системы (ЗРС) С-500 начались и в настоящее время идет подготовка к ее серийному производству.
REGNUM08:45
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Комитет по иностранным делам Европарламента заслушает Тихановскую

Европейский парламент опубликовал пресс-релиз, в котором говорится, что Комитет по иностранным делам ЕП во вторник проведет внеочередное заседание, на котором выступит Светлана Тихановская, принимавшая участие в выборах в Белоруссии.
Московский Комсомолец08:08
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