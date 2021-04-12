Госпрограмму развития Северного Кавказа продлили до 2030 года
Правительство РФ продлило срок действия программы развития Северного Кавказа до 2030 года. Ранее программа была рассчитана до 2025 года. Об утверждении новой версии программы сообщил 10 апреля министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе рабочей поездки в Дагестан.В источнике
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Власти РФ вложат в развитие Северного Кавказа до 2030 года 196 млрд рублей
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