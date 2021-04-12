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REGNUM

Госпрограмму развития Северного Кавказа продлили до 2030 года

Правительство РФ продлило срок действия программы развития Северного Кавказа до 2030 года. Ранее программа была рассчитана до 2025 года. Об утверждении новой версии программы сообщил 10 апреля министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе рабочей поездки в Дагестан.В источнике
Lenta.ru
Коммерсантъ
ГЛАС.RU
Аргументы и Факты - Ставрополь
Национальная служба новостей

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Правительство выделит Северному Кавказу около 200 миллиардов рублей

PolitOnLine.Ru07:49

Северный Кавказ не теряет надежду на инвестиции

Коммерсантъ18:48

В Северный Кавказ инвестируют еще около 200 миллиардов рублей

ГЛАС.RU07:10

Власти РФ вложат в развитие Северного Кавказа до 2030 года 196 млрд рублей

Национальная служба новостей06:41

Госпрограмму развития Северного Кавказа продлили до 2030 года

REGNUM06:39

В Северный Кавказ вложат еще почти 200 миллиардов рублей

Lenta.ru06:07

Правительство РФ выделит на развитие регионов СКФО ещё 196 млрд рублей

Аргументы и Факты - Ставрополь07:48
Интересное

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Газета.Ruвчера в 06:10

Миронов предложил продлить майские праздники за счет новогодних каникул

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РИА Новости07:15

Максим Власов проиграл в бою за титул чемпиона мира в весовой категории до 79,38 кг

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Газета.Ruвчера в 05:41