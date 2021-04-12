Правительство РФ продлило срок действия программы развития Северного Кавказа до 2030 года. Ранее программа была рассчитана до 2025 года. Об утверждении новой версии программы сообщил 10 апреля министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе рабочей поездки в Дагестан.

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