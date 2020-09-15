Госпрограмму софинансирования ипотеки для многодетных могут расширить
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Минфин России внёс в правительство законопроект, расширяющий государственную программу софинансирования ипотеки для многодетных семей в размере 450 тыс. рублей.В источнике
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