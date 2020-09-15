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Госпрограмму софинансирования ипотеки для многодетных могут расширить

Минфин России внёс в правительство законопроект, расширяющий государственную программу софинансирования ипотеки для многодетных семей в размере 450 тыс. рублей.В источнике
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Телеканал 360°

Минфин облегчит получение льготной ипотеки для многодетных семей

Телеканал 360°03:22
ТАСС

Эксперты: господдержка по ипотеке на частные дома востребована семьями в регионах

ТАСС11:21
URA.Ru

В России хотят расширить программу ипотеки для многодетных

URA.Ru03:26
Российская газета

Выбираются за город

Российская газета11:44
RT на русском

Госпрограмму софинансирования ипотеки для многодетных могут расширить

RT на русском02:57
Ведомости

Минфин предложил расширить программу ипотеки для многодетных

Ведомости02:50
РИА Новости

Минфин предложил расширить госпрограмму ипотеки для многодетных

РИА Новости02:48

Лавров призвал Мааса отказаться от политизации ситуации с Навальным

Министры иностранных дел России и Германии Сергей Лавров и Хайко Маас обсудили по телефону двустороннее взаимодействие на фоне ситуации вокруг Алексея Навального, сообщает пресс-служба российского МИД.
RT на русском12:51
10

Штаб Трампа использовал в рекламе изображения российских истребителей

Предвыборный штаб действующего президента США Дональда Трампа в рамках предстоящих выборов главы государства использовал в своей рекламной кампании фотографию с изображением российских самолетов и автоматов, сообщает газета Politico.
Газета.Ru04:57
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Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией

Санкт-Петербург, 15 сентября 2020, 17:58 — REGNUM Советскому и российскому актёру театра и кино, певцу, народному артисту РСФСР петербуржцу Михаилу Боярскому стало плохо, и он ненадолго потерял сознание в кабинете врача перед вакцинацией от гриппа.
REGNUM10:58
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Россиян выселили из отелей в Турции из-за больного коронавирусом при трансфере

Российских туристов выселили из некоторых отелей в Турции из-за того, что они во время трансфера из аэропорта Анталии в места проживания ехали в автобусе с человеком, у которого позже был выявлен коронавирус.
Московский Комсомолец12:57

Мясников обратился к Навальному

«Ведь ты же сам лучше других понимаешь, что власть тебя не травила, тебе наши спасли жизнь, а те же власти разрешили вывезти тебя на лечение в Германию», — обратился Мясников к Навальному, отметив, что принципиально важных медицинских причин для транспортировки не было.
BFM.ru10:40
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СК завершил расследование в отношении совладельца ТЦ «Зимняя вишня»

Следственный комитет завершил расследование в отношении генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Вячеслава Вишневского, владевшего сгоревшим торговым центром «Зимняя вишня» в Кемерово.
РБК10:06
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NASA хочет заплатить компаниям за возвращение лунных камней

Американское космическое агентство объявило беспрецедентный тендер: оно хочет заплатить компаниям за взятие образцов лунных горных пород в рамках американской стратегии по развитию возможностей для разработки внеземных минеральных ресурсов.
V-kosmose.comвчера в 08:24
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Орсер рассказал о травме Евгении Медведевой

Орсер работает в канадском Торонто на катке "Крикет клаб", Медведева из-за отсутствия транспортного сообщения между Россией и Канадой работает в Москве на льду ЦСКА, их связь с Орсером во время тренировок и выступлений осуществляется посредством мобильной видеосвязи.
РИА Новости12:06

МИД Белоруссии подтвердил готовность Минска к диалогу с Евросоюзом

Минск все еще готов к диалогу с Евросоюзом и всеми заинтересованными международными партерами, думаем, что у Брюсселя такой же подход, заявил РИА Новости глава МИД Белоруссии Владимир Макей, комментируя выступление главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля.
РИА Новости12:28
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