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Ведомости

Минфин предложил расширить программу ипотеки для многодетных

Минфин предлагает распространить выплату по ипотеке и на покупку доли в жилом помещении, если семья становится собственником такого помещения.В источнике
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Российская газета

Выбираются за город

Российская газета11:44
RT на русском

Госпрограмму софинансирования ипотеки для многодетных могут расширить

RT на русском02:57
URA.Ru

В России хотят расширить программу ипотеки для многодетных

URA.Ru03:26
Телеканал 360°

Минфин облегчит получение льготной ипотеки для многодетных семей

Телеканал 360°03:22
ТАСС

Эксперты: господдержка по ипотеке на частные дома востребована семьями в регионах

ТАСС11:21
Ведомости

Минфин предложил расширить программу ипотеки для многодетных

Ведомости02:50
РИА Новости

Минфин предложил расширить госпрограмму ипотеки для многодетных

РИА Новости02:48

Беларусь намерена принять участие в проекте России и ЕКА «ЭкзоМарс»

РФ и Европейское космическое агентство собираются исследовать красную планету, в том числе ответить на вопрос, есть ли жизнь на Марсе Беларусь ведет переговоры с «Роскосмосом» об участии в проекте «ЭкзоМарс».
Союзное Вечевчера в 05:24
3

США признали уничтожение беспилотника MQ-9 Reaper из «Панциря»

Африканское командование Вооруженных сил США (AFRICOM) признало, что около года назад в Ливии из зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства был сбит итальянский дрон и как минимум один американский беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper.
Lenta.ru11:30
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NVIDIA всё же подготовила эталонные платы для GeForce RTX 3090 и RTX 3080 от сторонних производителей

По данным ресурса VideoCardz, для варианта Founders Edition (FE) видеокарты GeForce RTX 3080 компания NVIDIA использует печатную плату с маркировкой PG133, а для старшей GeForce RTX 3090 FE используется плата с маркировкой PG136.
3DNews11:04

Штаб Трампа использовал в рекламе изображения российских истребителей

Предвыборный штаб действующего президента США Дональда Трампа в рамках предстоящих выборов главы государства использовал в своей рекламной кампании фотографию с изображением российских самолетов и автоматов, сообщает газета Politico.
Газета.Ru04:57
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Американский эсминец USS Roosevelt направляется в Черное море

Американский эсминец USS Roosevelt, с управляемыми ракетами типа Arle Burke, 15 сентября двинулся к Черному морю для участия в операциях по обеспечению безопасности на море с союзниками и партнерами по НАТО в регионе.
Первый Севастопольский10:47
2

СК завершил расследование в отношении совладельца ТЦ «Зимняя вишня»

Следственный комитет завершил расследование в отношении генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Вячеслава Вишневского, владевшего сгоревшим торговым центром «Зимняя вишня» в Кемерово.
РБК10:06
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