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Госпрограмму софинансирования ипотеки для многодетных могут расширить

Минфин России внёс в правительство законопроект, расширяющий государственную программу софинансирования ипотеки для многодетных семей в размере 450 тыс. рублей.В источнике
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URA.Ru

В России хотят расширить программу ипотеки для многодетных

URA.Ru03:26
Телеканал 360°

Минфин облегчит получение льготной ипотеки для многодетных семей

Телеканал 360°03:22
RT на русском

Госпрограмму софинансирования ипотеки для многодетных могут расширить

RT на русском02:57
Народные новости

Госпрограмму ипотеки для многодетных могут расширить в России

Народные новости03:09
Ведомости

Минфин предложил расширить программу ипотеки для многодетных

Ведомости02:50
РИА Новости

Минфин предложил расширить госпрограмму ипотеки для многодетных

РИА Новости02:48
ТАСС

Минфин внес в правительство законопроект, уточняющий цели льготной ипотеки

ТАСС02:38

В России предложили ввести минимальную почасовую оплату труда

При подготовке Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021-2023 годы планируется обсудить введение понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда, пишут "Известия" со ссылкой на текст документа.
РИА Новости23:23
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СК завершил расследование дела в отношении совладельца «Зимней вишни»

Главное управление по расследованию особо важных дел СК России завершило расследование уголовного дела в отношении гендиректора "Кемеровского кондитерского комбината" и собственника ТЦ "Зимняя вишня" Вячеслава Вишневского.
Российская газета09:05
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Официанта обвинили в изнасиловании юной туристки из РФ в отеле Антальи

Как отмечает газета, после отказа руководства гостиницы сотрудничать, Алена и ее мать сами отправились в жандармерию и прокуратуру Антальи, где написали заявление на официанта и руководство отеля.
Интерфаксвчера в 07:00
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Минюст направил представления о лишении Пашаева статуса адвоката

Министерство юстиции отправило в региональные отделения адвокатских палат представления о возбуждении дисциплинарного производства в отношении адвоката Александра Добровинского и о прекращении статуса адвоката Эльмана Пашаева.
Взгляд.ру06:45
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В ЕС предложили назвать новые санкции именем Навального

Создаваемый в ЕС глобальный режим санкций за нарушение прав человека и гуманитарного права можно было бы назвать по имени Алексея Навального, сказал на пленарном заседании Европарламента глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
BFM.ru07:45
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