Госрасходы России в 2020 году стали рекордными за постсоветскую историю
Расходы консолидированного бюджета России, включая внебюджетные социальные фонды, в 2020 году оказались рекордными (в постоянных ценах) за всю историю Российской Федерации, следует из оценки ведущего научного сотрудника Центра развития НИУ ВШЭ Андрея Чернявского.В источнике
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Госрасходы России в 2020 году стали рекордными за постсоветскую историю
В постсоветской истории России относительные расходы всей бюджетной системы были выше только один раз — в кризисном 2009 году (41,4% ВВП), но тогда российский ВВП упал на 7,8%. Антикризисная поддержка экономики «увеличила расходы государства почти до 40% ВВП — рекордный уровень», утверждает Институт переходных экономик Банка Финляндии (BOFIT).
РБК17:00