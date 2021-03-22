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РБК

Госрасходы России в 2020 году стали рекордными за постсоветскую историю

Расходы консолидированного бюджета России, включая внебюджетные социальные фонды, в 2020 году оказались рекордными (в постоянных ценах) за всю историю Российской Федерации, следует из оценки ведущего научного сотрудника Центра развития НИУ ВШЭ Андрея Чернявского.В источнике
РБК
Росбалт
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С чего всё началось

Госрасходы России в 2020 году стали рекордными за постсоветскую историю

В постсоветской истории России относительные расходы всей бюджетной системы были выше только один раз — в кризисном 2009 году (41,4% ВВП), но тогда российский ВВП упал на 7,8%. Антикризисная поддержка экономики «увеличила расходы государства почти до 40% ВВП — рекордный уровень», утверждает Институт переходных экономик Банка Финляндии (BOFIT).
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