Еще 6,3 млрд руб. государство направило на закупку артлегиа. Этот препарат применяется для лечения ревматоидного артрита и производится «Р-фармом» по лицензии бельгийской UCB. Кроме того, 5 млрд руб. операторы госзакупок потратили на антикоагулянт ксарелто от немецкой компании Bayer.

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С чего всё началось У госзакупок лекарств началась третья волна В преддверии третьей волны пандемии операторы госзаказа увеличили затраты на покупку лекарств от COVID-19 в четыре раза. На все препараты, вошедшие в последнюю версию рекомендаций Минздрава, за пять месяцев было израсходовано свыше 40 млрд руб. Коммерсантъ 18:33