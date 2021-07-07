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Госрасходы на препараты от коронавируса выросли в четыре раза за год

Еще 6,3 млрд руб. государство направило на закупку артлегиа. Этот препарат применяется для лечения ревматоидного артрита и производится «Р-фармом» по лицензии бельгийской UCB. Кроме того, 5 млрд руб. операторы госзакупок потратили на антикоагулянт ксарелто от немецкой компании Bayer.В источнике

С чего всё началось

У госзакупок лекарств началась третья волна

В преддверии третьей волны пандемии операторы госзаказа увеличили затраты на покупку лекарств от COVID-19 в четыре раза. На все препараты, вошедшие в последнюю версию рекомендаций Минздрава, за пять месяцев было израсходовано свыше 40 млрд руб.
Коммерсантъ18:33

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Госрасходы на препараты от коронавируса выросли в четыре раза за год

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Коммерсантъ18:33
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