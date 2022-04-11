Российские военные уничтожили базовый лагерь «Правого сектора» (организация признана экстремистской и запрещена на территории России) в районе города Новогродовка Донецкой области, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Ранее директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами "БКС Мир инвестиций" Григорий Сосновский заявил, что несмотря на риторику о том, что доллару вскоре найдут замену, до настоящей дедолларизации еще очень далеко, однако начало ей уже положено.