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Госсекретарь Блинкен: США призывают все страны отказаться от закупок оружия у России

Вашингтон призывает другие страны отказаться от закупок российских вооружений, заявил на пресс-конференции глава Госдепа США Энтони Блинкен.
РИА Новости
Блинкен признал, что "существует длительная история взаимоотношений между Индией и Россией, в том числе в том, что касается военной техники".
ТАСС
Госсекретарь отметил, что Индия "предоставляет значительную гуманитарную помощь украинцам, в частности медикаменты, которые очень нужны".
ТАСС
Контракт на поставку пяти полковых комплектов систем С-400 "Триумф" стоимостью $5,43 млрд был подписан во время визита президента России Владимира Путина в Индию в октябре 2018 года.
ТАСС

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