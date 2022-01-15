Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
Российский президент Владимир Путин поручил правительству и парламенту доработать законопроект о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, особое внимание нужно будет обратить на неукоснительное соблюдение прав граждан.
Специалисты по кибербезопасности предупреждают, что телефонные мошенники стали звонить россиянам, представляясь сотрудниками портала "Госуслуг" и предлагая "привязать" их QR-коды к странице пользователя, сообщает "Коммерсантъ".