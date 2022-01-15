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Госсекретарь Блинкен заявил о готовности США и НАТО к дальнейшему диалогу с Россией

США и НАТО готовы к продолжению диалога с Россией, заявил госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен.
RT на русском
12 января прошло заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе.
РБК
«США и НАТО едины и готовы к дальнейшему взаимному диалогу с Россией», — отметил он.
Международная жизнь
Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
РИА Новости

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Госдеп заявил о желании США и НАТО продолжить переговоры по безопасности
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Госсекретарь Блинкен заявил, что США и НАТО готовы к дальнейшему диалогу с Россией
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Госдеп сообщил о готовности США и НАТО вновь встретиться с Россией
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США и НАТО готовы провести новую встречу с Россией
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Госсекретарь США Блинкен заявил о готовности США и НАТО к дальнейшему диалогу с Россией
Lenta.ru23:40
Госсекретарь Блинкен заявил о готовности США и НАТО к дальнейшему диалогу с Россией
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Госдепартамент США: Вашингтон и НАТО готовы к новой встрече с Россией
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