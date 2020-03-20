Коронавирус
RT на русскомПомпео обвинил Россию, КНР и Иран в дезинформации по коронавирусу
Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Россия, Китай и Иран якобы причастны к распространению дезинформации о коронавирусной инфекции COVID-19.
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Общество
«Победа» вывезла всех своих пассажиров из Черногории в Россию
Российская авиакомпания-лоукостер «Победа» сообщила, что все пассажиры-россияне, которых она ранее перевезла в Черногорию, возвращены обратно на родину.
Общество
На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову
Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.
Происшествия
В Татарстане женщина пойдет под суд за фейк о коронавирусе
В Татарстане полиция направила в суд материл на жительницу Нижнекамска, которая распространяла фейковые новости на тему коронавирусной инфекции в социальных сетях.
Экономика
В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий
Чтобы смягчить последствия снижения курса рубля, в Госдуме предложили провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности.
Общество
Главврач больницы в Коммунарке дал прогноз по коронавирусу в России
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в фильме RT "Эпидемия" рассказал о сценариях развития ситуации с распространением коронавируса в мире.
Экономика
Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса
Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Общество
В Италии за сутки из-за коронавируса умерли 627 человек
627 человек умерли в Италии за последние сутки от заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа.
Общество
В России обнаружили 54 новых случая заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 54 случая заражения COVID-2019, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.
Происшествия
Житель Дагестана насмерть избил раввина
Жителю Буйнакского района Дагестана предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности, сообщает СК РФ по республике, скончавшийся после избиения житель Буйнакска являлся раввином городской синагоги, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Общество
Биолог назвала условия для прекращения пандемии коронавируса
Доктор биологических наук профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова рассказала об условиях прекращения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Футбол
Немецкий вирусолог: Футбол вернется только в 2021 году
Немецкий вирусолог Йонас Шмидт-Шанасит выразил мнение, что оставшиеся матчи текущего футбольного сезона будут доиграны только в 2021 году.
Гаджеты
Из-за коронавируса Apple ограничила продажу iPhone
Продажа смартфонов iPhone была ограничена компанией-производителем. Теперь гаджет реализовывают не больше двух штук на руки, сообщает ТАСС.
Шоу-бизнес
Елена Ваенга сообщила о прибавлении в семье
Общество
США могут ввести санкции против России за дестабилизацию рынка нефти
США намерены попросить Эр-Рияд вернуться к прежним объёмам добычи и отказаться от планов залить рынки дешевой нефтью с двузначными скидками, из-за которых цены рухнули до 17-летних минимумов и десятки американских сланцевых компаний оказались на грани банкротства.
Общество
Агентство ТАСС приостановило выход серии интервью с Владимиром Путиным
Как говорится на сайте ТАСС, главная цель сериала «20 вопросов Владимиру Путину» - оценить вместе с ним перемены за два десятилетия, а не события текущего момента.
Гаджеты
Защитный чехол раскрыл некоторые особенности смартфона OnePlus 8 Pro
На опубликованных снимках демонстрируется силиконовый чехол синего цвета, который показывает, что новинка будет похожа на предыдущую модель OnePlus 7T Pro.
Экономика
Bank of America: в США начался финансовый кризис
Крупнейший инвестиционный банк США Bank of America (BofA) заявил о начавшемся в стране финансовом кризисе.
Наука
Ранняя смерть из-за обилия сахара в рационе связана с недостатком воды
Исследователи из Лондонского института медицинских наук MRC выяснили, что большое количество сахара в рационе приводит к ранней смерти, связанной с накоплением в организме мочевой кислоты, такие проблемы как ожирение и диабет также сокращают жизнь, но не являются ключевым фактором.
Армия и оружие
В Идлибе погибли двое турецких военных
Двое военных из Турции погибли в сирийском Идлибе во время инженерной разведки трассы М4, сообщил Центр по примирению враждующих сторон и подтвердило Минобороны Турции.
Происшествия
В Москве пациентка с коронавирусом умерла из-за отрыва тромба
Финансы
Центробанк начал продавать валюту на внутреннем рынке
Центробанк начал продавать валюту на внутреннем рынке. Об этом упоминается в официальном сообщении организации.
Общество
США приостановили выдачу виз во всём мире
Соединённые Штаты приостанавливают выдачу виз во всех странах из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает пресс-служба Госдепартамента.
Технологии
Смартфон Huawei Mate XS не будет использовать сервисы Google
Новый смартфон Huawei Mate XS не будет использовать сервисы Google.
Авто
Украинские Lada прошли проверку качества
Финансы
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%
Центробанк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 6% годовых, говорится в сообщении регулятора.
Политика
Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму
Киев готовит третьего мая провокацию по прорыву в Крым через российскую границу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Энергетика
Цену на нефть назвали катастрофой для России и победой США
Совладелец «Лукойла» признал, что ценовая война серьезно ударит по сланцу и отбросит назад на шесть-семь лет отрасль сланцевой нефти в США, но в России при дешевой нефти (ниже 35 долларов за баррель) с 2022-2023 годов добыча нефти сократится.
Шоу-бизнес
Решетова поздравила дочь Тимати с днем рождения
Модель поделилась трогательным фото с сыном 19 марта дочери Тимати, Алисе Юнусовой, исполнилось шесть лет.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.