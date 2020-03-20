Коронавирус

RT на русскомRT на русскомПомпео обвинил Россию, КНР и Иран в дезинформации по коронавирусу

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Россия, Китай и Иран якобы причастны к распространению дезинформации о коронавирусной инфекции COVID-19.
Читать в источнике
Комментировать125

Подробнее о событии

США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе

Газета.Ru14:16

Майк Помпео обвинил Москву в распространении дезинформации о коронавирусе

Суть событий13:46

США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе

Lenta.ru13:16

Помпео обвинил Россию в распространении дезинформации о коронавирусе

РИА Новости13:08

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию, Иран и Китай в распространении дезинформации о коронавирусе

Эхо Москвы13:00

Помпео обвинил Россию, КНР и Иран в дезинформации по коронавирусу

RT на русском13:48

Госсекретарь Помпео ответил на обвинения США в создании коронавируса

Красная весна17 марта в 14:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 14:37, Ашберн
Общество

«Победа» вывезла всех своих пассажиров из Черногории в Россию

Российская авиакомпания-лоукостер «Победа» сообщила, что все пассажиры-россияне, которых она ранее перевезла в Черногорию, возвращены обратно на родину.
Инфо24 12:51
Общество

На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову

Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.
RT на русском 07:32
Происшествия

В Татарстане женщина пойдет под суд за фейк о коронавирусе

В Татарстане полиция направила в суд материл на жительницу Нижнекамска, которая распространяла фейковые новости на тему коронавирусной инфекции в социальных сетях.
Аргументы недели 03:59
Экономика

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

Чтобы смягчить последствия снижения курса рубля, в Госдуме предложили провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности.
Российская газета 03:54
Общество

Главврач больницы в Коммунарке дал прогноз по коронавирусу в России

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в фильме RT "Эпидемия" рассказал о сценариях развития ситуации с распространением коронавируса в мире.
РИА Новости 09:07
Экономика

Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса

Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Газета.Ru 18 марта в 23:21
Общество

В Италии за сутки из-за коронавируса умерли 627 человек

627 человек умерли в Италии за последние сутки от заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа.
ТАСС 14:34
Общество

В России обнаружили 54 новых случая заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 54 случая заражения COVID-2019, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.
Газета.Ru 11:09
Происшествия

Житель Дагестана насмерть избил раввина

Жителю Буйнакского района Дагестана предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности, сообщает СК РФ по республике, скончавшийся после избиения житель Буйнакска являлся раввином городской синагоги, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 12:39
Общество

Биолог назвала условия для прекращения пандемии коронавируса

Доктор биологических наук профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова рассказала об условиях прекращения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 05:15
Футбол

Немецкий вирусолог: Футбол вернется только в 2021 году

Немецкий вирусолог Йонас Шмидт-Шанасит выразил мнение, что оставшиеся матчи текущего футбольного сезона будут доиграны только в 2021 году.
МК-Спорт 13:24
Гаджеты

Из-за коронавируса Apple ограничила продажу iPhone

Продажа смартфонов iPhone была ограничена компанией-производителем. Теперь гаджет реализовывают не больше двух штук на руки, сообщает ТАСС.
Псковское агентство информации 07:08
Шоу-бизнес

Елена Ваенга сообщила о прибавлении в семье

WomanHit.ru вчера в 08:46
Общество

США могут ввести санкции против России за дестабилизацию рынка нефти

США намерены попросить Эр-Рияд вернуться к прежним объёмам добычи и отказаться от планов залить рынки дешевой нефтью с двузначными скидками, из-за которых цены рухнули до 17-летних минимумов и десятки американских сланцевых компаний оказались на грани банкротства.
ANNA-News вчера в 14:51
Общество

Агентство ТАСС приостановило выход серии интервью с Владимиром Путиным

Как говорится на сайте ТАСС, главная цель сериала «20 вопросов Владимиру Путину» - оценить вместе с ним перемены за два десятилетия, а не события текущего момента.
Эхо Москвы 04:05
Гаджеты

Защитный чехол раскрыл некоторые особенности смартфона OnePlus 8 Pro

На опубликованных снимках демонстрируется силиконовый чехол синего цвета, который показывает, что новинка будет похожа на предыдущую модель OnePlus 7T Pro.
3DNews 13:23
Экономика

Bank of America: в США начался финансовый кризис

Крупнейший инвестиционный банк США Bank of America (BofA) заявил о начавшемся в стране финансовом кризисе.
Газета.Ru вчера в 10:34
Наука

Ранняя смерть из-за обилия сахара в рационе связана с недостатком воды

Исследователи из Лондонского института медицинских наук MRC выяснили, что большое количество сахара в рационе приводит к ранней смерти, связанной с накоплением в организме мочевой кислоты, такие проблемы как ожирение и диабет также сокращают жизнь, но не являются ключевым фактором.
Вестник Кавказа 11:49
Происшествия

Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

РИА Новости 04:35
Армия и оружие

В Идлибе погибли двое турецких военных

Двое военных из Турции погибли в сирийском Идлибе во время инженерной разведки трассы М4, сообщил Центр по примирению враждующих сторон и подтвердило Минобороны Турции.
Коммерсантъ вчера в 19:58
Происшествия

В Москве пациентка с коронавирусом умерла из-за отрыва тромба

Газета.Ru вчера в 14:05
Финансы

Центробанк начал продавать валюту на внутреннем рынке

Центробанк начал продавать валюту на внутреннем рынке. Об этом упоминается в официальном сообщении организации.
Деловое.ТВ вчера в 04:40
Общество

США приостановили выдачу виз во всём мире

Соединённые Штаты приостанавливают выдачу виз во всех странах из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает пресс-служба Госдепартамента.
RT на русском 11:50
Технологии

Смартфон Huawei Mate XS не будет использовать сервисы Google

Новый смартфон Huawei Mate XS не будет использовать сервисы Google.
OAnews 03:20
Авто

Украинские Lada прошли проверку качества

Автоновости дня 10:38
Финансы

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%

Центробанк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 6% годовых, говорится в сообщении регулятора.
BFM.ru 06:36
Политика

Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму

Киев готовит третьего мая провокацию по прорыву в Крым через российскую границу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 14:01
Энергетика

Цену на нефть назвали катастрофой для России и победой США

Совладелец «Лукойла» признал, что ценовая война серьезно ударит по сланцу и отбросит назад на шесть-семь лет отрасль сланцевой нефти в США, но в России при дешевой нефти (ниже 35 долларов за баррель) с 2022-2023 годов добыча нефти сократится.
Lenta.ru вчера в 06:32
Шоу-бизнес

Решетова поздравила дочь Тимати с днем рождения

Модель поделилась трогательным фото с сыном 19 марта дочери Тимати, Алисе Юнусовой, исполнилось шесть лет.
WomanHit.ru 03:29
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru вчера в 16:07
Как работают Яндекс.Новости?
Главное