Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Россия, Китай и Иран якобы причастны к распространению дезинформации о коронавирусной инфекции COVID-19.

Помпео обвинил Россию, КНР и Иран в дезинформации по коронавирусу

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