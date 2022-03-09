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Госсекретарь США Блинкен: ОАЭ пообещали нарастить объемы добычи нефти из-за Украины

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) пообещали нарастить объемы добычи нефти для смягчения последствий сложной ситуации в энергетической сфере, возникшей из-за санкций против России, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет ТАСС.
Lenta.ru
«Не уверен, что уже публично, о поддержке Эмиратами увеличения добычи, когда дело касается ОПЕК+», — рассказал дипломат.
Lenta.ru
На этом фоне резко снизилась
 стоимости нефти.
BFM.ru
В то же время Reuters в среду сообщило, что США пытаются договориться с Венесуэлой, чтобы заместить поставки российской нефти.
BFM.ru

Подробнее о событии

Блинкен: ОАЭ обещает наращивать объемы добычи нефти
Piter.tv22:57
Блинкен: ОАЭ пообещали увеличить добычу нефти из-за сложной ситуации в энергетической сфере
RuNews24.ru16:50
ОАЭ пообещали нарастить объемы добычи нефти. Как ситуация на рынке повлияет на Россию?
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Блинкен: ОАЭ обещают наращивать добычу нефти
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Блинкен заявил, что ОАЭ обещает наращивать объемы добычи нефти
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Госсекретарь США Блинкен: ОАЭ пообещали нарастить объемы добычи нефти из-за Украины
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