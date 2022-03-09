Чтобы выяснить, действительно ли распространение свинцовых присадок могло сказаться на развитии людей, детство которых пришлось на 1950–1980-е годы, исследователи из Университета штата Флорида и Университета Дьюка собрали исторические данные об использовании этилированного бензина в США, а также проанализировали результаты анализов крови на свинец и результаты тестов на интеллект.