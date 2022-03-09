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Госсекретарь США Блинкен: ОАЭ пообещали нарастить объемы добычи нефти из-за Украины

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) пообещали нарастить объемы добычи нефти для смягчения последствий сложной ситуации в энергетической сфере, возникшей из-за санкций против России, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет ТАСС.
Lenta.ru
«Не уверен, что уже публично, о поддержке Эмиратами увеличения добычи, когда дело касается ОПЕК+», — рассказал дипломат.
Lenta.ru
По его словам, речь идет о различных вопросах - "от сдерживания иранской агрессии" до завершения войны в Йемене при поддержке ООН и обеспечения "стабильности мирового предложения в сфере энергетики".
ТАСС
Согласно информации, изложенной главой американского внешнеполитического ведомства, по этим интересам у США было "очень конструктивное взаимодействие" с Саудовской Аравией и ОАЭ.
ТАСС

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Блинкен: ОАЭ обещают наращивать добычу нефти
Национальная служба новостей13:47
Блинкен заявил, что ОАЭ обещает наращивать объемы добычи нефти
ТАСС13:43
Госсекретарь США Блинкен: ОАЭ пообещали нарастить объемы добычи нефти из-за Украины
Lenta.ru13:22
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