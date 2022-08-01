Будьте в Плюсе

Госсекретарь США Блинкен назвал Китай ответственным за возможное обострение из-за Тайваня

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Пекин должен вести себя ответственно и не создавать напряженность в случае визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.
РИА Новости
1 августа CNN со ссылкой на источники сообщило, что Пелоси также приедет на Тайвань.
РБК
Сообщения о возможном визите на остров Пелоси, которую Пекин называет третьим по значимости чиновником в правительстве США, ожидаемо вызвали крайне негативную реакцию Китая.
РИА Новости
В МИД Китая заявили в свою очередь, что визит Пелоси на Тайвань приведет к «серьезным последствиям», Китай примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности.
Известия

Подробнее о событии

Госсекретарь США Блинкен: Китай ответственен за возможное обострение из-за Тайваня
Lenta.ru15:07
Госсекретарь США Блинкен назвал Китай ответственным за возможное обострение из-за Тайваня
РИА Новости14:33
Самое цитируемое
Блинкен заявил, что ответственность в случае эскалации из-за поездки Пелоси будет на КНР
ТАСС14:50
Блинкен возложил на Пекин ответственность в случае напряженности вокруг Тайваня
Московский Комсомолец14:24
Госдеп: если КНР создаст кризис в ходе визита Пелоси на Тайвань, ответственен будет Пекин
Газета.Ru14:34
Госсекретарь США Блинкен назвал Китай ответственным за возможное обострение из-за Тайваня
Известия15:28
Блинкен: за возможную напряжённость из-за визита Пелоси на Тайвань будет ответственна КНР
RT на русском14:36

Интересное

Байден одобрил выделение Украине пакета помощи на $550 млн, включая боеприпасы для HIMARS

США выделят Украине пакет военной помощи объемом в $550 млн, соответствующий указ подписал американский президент Джо Байден.
РБК16:21

Белый дом назвал встречное предложение России по обмену заключенными несерьезным

США получили от России встречное предложение по поводу обмена заключенными, но не считают его серьезным, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
РИА Новости15:56

Блинкен заявил, что США применят ядерное оружие только в чрезвычайных условиях

«Соединенные Штаты рассматривали бы возможность применения ядерных вооружений только в чрезвычайных обстоятельствах, для защиты жизненно важных интересов США, союзников и партнеров», — добавил он.
Lenta.ru12:55

«Сталкер» Тарковского назвали самым нудным фильмом СССР

Картину «Сталкер» назвали самым нудным фильмом СССР.
Актуальные Новости14:00

Bank of America: газовый кризис в Европе будет развиваться по ужасному сценарию

Европейский энергетический кризис только набирает обороты, сообщает новостной портал Business Insider со ссылкой на исследование Bank of America.
РИА Новости15:57

Медведев усомнился в необходимости обсуждать с США новую систему контроля вооружений

Ранее Медведев говорил РИА Новости, что США должны оценить необходимость диалога по стратегическим вооружениям по-настоящему и попросить о нём на всех улицах и в подворотнях: "пусть сами прибегут или приползут и попросят об этом".
РИА Новости15:12

Демократ Стайн призвал Байдена уйти в отставку ради будущего США

Президенту США Джо Байдену следует покинуть пост, так как страна под его руководством оказалась в тяжелой ситуации, написал в статье для New York Post бывший глава городского совета Нью-Йорка Эндрю Стайн.
РИА Новости14:26

В Петербурге фиксируют интенсивный рост заболеваемости COVID и вводят дополнительные койки

Петербург находится в начале эпидемиологического подъема в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, сообщила руководитель городского управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова.
Интерфакс14:18

Кроссовер CHERY TIGGO 7 PRO получил гибридный мотор с мощностью 330 л.с

Китайский бренд Chery представил первые тизерные изображения новой модификации Tiggo 7 Pro.
CarsWeek.ru09:23