В МИД Китая заявили в свою очередь, что визит Пелоси на Тайвань приведет к «серьезным последствиям», Китай примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности.
Ранее Медведев говорил РИА Новости, что США должны оценить необходимость диалога по стратегическим вооружениям по-настоящему и попросить о нём на всех улицах и в подворотнях: "пусть сами прибегут или приползут и попросят об этом".
Президенту США Джо Байдену следует покинуть пост, так как страна под его руководством оказалась в тяжелой ситуации, написал в статье для New York Post бывший глава городского совета Нью-Йорка Эндрю Стайн.