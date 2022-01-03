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Госсекретарь США Блинкен обсудил с Чавушоглу ситуацию на российско-украинской границе

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.
Lenta.ru
«Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Чавушоглу обсудили важность продолжения координации действий в связи с угрозой российской эскалации на Украине», — отмечается в сообщении.
РБК
Помимо двухсторонней повестки, стороны обсудили российские предложения по гарантиям безопасности — в частности, о выработке юридически оформленных договоренностей.
Газета.Ru
В МИД РФ отмечали, что заявления западных стран и руководства НАТО о «российской агрессии» используются в качестве предлога для размещения большего количества техники близ российской границы.
News.ru

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