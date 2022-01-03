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Госсекретарь США Блинкен обсудил с Чавушоглу ситуацию на российско-украинской границе

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.
Lenta.ru
Отмечается, что Блинкен и Чавушоглу говорили о «важности дальнейшей координации в связи с угрозой российской эскалации на Украине».
RT на русском
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину.
Взгляд.ру
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение.
РИА Новости

Подробнее о событии

Госсекретарь Блинкен обсудил с главой МИД Турции Чавушоглу угрозу России в адрес Украины
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Коммерсантъвчера в 14:36
Глава МИД Турции и госсекретарь США обсудили напряженность между РФ и Украиной
Эхо Москвывчера в 13:41
Блинкен обсудил Россию и Украину с главой МИД Турции Чавушоглу
Газета.Ruвчера в 14:06
Госсекретарь США Блинкен обсудил с Чавушоглу ситуацию на российско-украинской границе
РИА Новостивчера в 14:04
Чавушоглу и Блинкен обсудили по телефону «напряженность между РФ и Украиной»
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