Утверждается, что Россия «будет работать над привлечением иностранных партнеров к закупке нефти с целью выйти на объемы торговли, достаточные для установления контрольного ценового показателя в период между мартом и июлем 2023 года».
Спецназ «Гром» и полиция устроили рейд с массовыми задержаниями в цыганском поселке Екатеринбурга — возможно, мероприятие решили провести после нападения на сотрудников ГИБДД; сообщается, что среди задержанных есть несовершеннолетние без водительских прав.
"Посольство США призывает американских граждан не отправляться на Украину, а тех, кто находится на Украине, — немедленно покинуть ее, пользуясь доступными вариантами с наземным транспортом, если это безопасно", — говорится в сообщении посольства.
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Минпромторг и Минстрой направят в правительство проект резолюции о введении в России ГОСТа для строительства частных домов и территорий малоэтажных поселков.