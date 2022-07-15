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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия и Китай разрушили Шри-Ланку

Причиной массовых протестов, охвативших Шри-Ланку, является «агрессия Россия» и Китай, взявший остров в долговую ловушку.
Infinica
Как заметил Блинкен, Шри-Ланку охватили масштабные протесты из-за "агрессии России".
NVL
Кризис на Шри-Ланке развивался по определенной схеме.
ГЛАС.RU
Факт первый и самый простой: 47 процентов своих займов шри-ланкийское правительство делало на международных финансовых рынках, и только десять процентов долга надо отдавать Китаю.
РИА Новости

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия и Китай разрушили Шри-Ланку
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США обвинили Россию с Китаем в разрушении Шри-Ланки
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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что РФ с КНР разрушили Шри-Ланку
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