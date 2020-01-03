Политика

Вести.RuВести.RuГоссекретарь США Помпео объяснил Лаврову убийство Сулеймани

Госсекретарь США Майк Помпео в пятницу обсудил операцию по уничтожению иранского генерала Касема Сулеймани в Ираке с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщает госдепартамент. Во время беседы Помпео объяснил убийство Сулеймани "защитой американского персонала за границей".
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