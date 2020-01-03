Политика
Вести.RuГоссекретарь США Помпео объяснил Лаврову убийство Сулеймани
Госсекретарь США Майк Помпео в пятницу обсудил операцию по уничтожению иранского генерала Касема Сулеймани в Ираке с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщает госдепартамент. Во время беседы Помпео объяснил убийство Сулеймани "защитой американского персонала за границей".
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Политика
МИД Ирана обвинил Германию в соучастии в убийстве Касема Сулеймани
Соучастником действий США является ФРГ, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, 3 января сообщается на сайте ведомства.
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31 декабря 2019 года «Газпром» и Белоруссия подписали протокол о ценах на газ на январь-февраль 2020 года и дополнения к контрактам на транзит и поставку топлива, продлевающие их до 2021 года.
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Три человека были ранены, один погиб. Затем нападавший попытался скрыться, но был застрелен полицейским патрулем.
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Умерла 10-месячная девочка после того, как ее животик сильно раздуло, и она не смогла дышать.
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Главный тренер «Монако» Роберт Морено заявил, что хочет, чтобы его команда имела больший контроль над игрой во время матчей.
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Турецкий парламент одобрил отправку военных в Ливию
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Как сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF), в первом полуфинале сборная России сыграет с национальной командой Швеции, а во втором Канада встретится с Финляндией.
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Накануне в Сети появились изображения тюнингованного автомобиля УАЗ «Хантер».
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Милославская показала милое домашнее фото, на котором Петров лежит на ее ногах. Судя по лицу звезды фильма "Текст", он безмерно счастлив.
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Итоги-2019. Ученые назвали главные научные события года
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В прокат вышел новый фильм Бондарчука «Вторжение»
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При пожаре в клубе на Тернопольщине пострадали восемь детей
Восемь детей получили ожоги во время пожара в клубе под Тернополем.
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Клебо обошел Устюгова в общем зачете «Тур де Ски»
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По информации «БИЗНЕС Online», полузащитник «Нефтехимика» Денис Макаров не перейдет в «Рубин» в это трансферное окно.
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Врач-стоматолог из Уссурийска избил женщину с трехлетним ребенком на руках. Видео с инцидентом опубликовал телеканал "Россия 24".
Общество
SSJ 100 требует от «ИрАэро» 941 млн рублей
«Гражданские самолеты Сухого» (производит Sukhoi Superjet 100) подала иск на 941 млн руб. против иркутской авиакомпании «ИрАэро», информация опубликована на сайте картотеки арбитражных дел.
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Актер, озвучивший СиДжея в GTA: San Andreas, раскритиковал Rockstar. Он не будет работать над GTA 6
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Похолодание ожидает Москву в понедельник, 6 января.
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В Красноярском крае главу района арестовали за взятку
Глава Козульского района в Красноярском крае обвиняется в получении крупной взятки, он арестован, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
Политика
Моралес прокомментировал отключение вещания RT в Боливии
Отключение вещания телеканала RT в Боливии является недемократическим шагом действующих властей, считает экс-президент страны Эво Моралес.
Космос
Названы главные космические проекты 2020 года
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