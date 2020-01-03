Госсекретарь США Майк Помпео провёл переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, во время которых они обсудили убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными. Об этом сообщает Госдепартамент.

Политика Белый дом назвал цель убийства Сулеймани Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что цель убийства генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани в Багдаде — предотвращение «дальнейшего кровопролития».

Энергетика Эксперт спрогнозировал цены на нефть после убийства Сулеймани Смерть главы спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани в результате авиаудара США может привести к длительному конфликту на Ближнем Востоке и росту цен на нефть.

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