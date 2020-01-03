Политика

RT на русскомRT на русскомПомпео обсудил с Лавровым убийство генерала Сулеймани

Госсекретарь США Майк Помпео провёл переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, во время которых они обсудили убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными. Об этом сообщает Госдепартамент.
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Помпео и президент Ирака обсудили убийство генерала Сулеймани

РИА Новости16:22

Президент Ирака в беседе с Помпео отметил важность снижения напряженности

ТАСС16:19

Сергей Лавров обвинил США в нарушении международного права после убийства в Ираке влиятельного иранского генерала

Эхо Москвы13:00

Помпео рассказал Лаврову о приверженности США к деэскалации ситуации вокруг Ирана

Коммерсантъ12:27

Лавров высказался по поводу убийства генерала Сулеймани

RT на русском13:04

Лавров заявил Помпео о нарушениях права из-за убийства генерала Сулеймани

РБК13:06

Лавров осудил США за уничтожение Сулеймани

Газета.Ru12:56
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Армия и оружие

Reuters: шесть человек погибли от авиаудара к северу от Багдада

По автоколонне членов шиитского ополчения Ирака «Аль-Хашед Аш-Шааби» («Силы народной мобилизации») вблизи лагеря Таджи к северу от Багдада нанесены авиаудары, сообщает Reuters со ссылкой на источник в иракской армии.
Коммерсантъ 18:31
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Первый канал покажет «Спящую красавицу» с Навкой и Загитовой

Вместе с Навкой и Загитовой на лёд выйдут и другие звезды фигурного катания.
Профиль 07:02
Армия и оружие

Хафтар объявил всеобщую мобилизацию в Ливии

Коммерсантъ 17:08
Происшествия

Российские акробаты упали с высоты во время выступления в Нидерландах

Два акробата из России упали с высоты во время выступления в столице Нидерландов Амстердаме.
Lenta.ru 16:37
Армия и оружие

Трамп заявил о готовности США к любым действиям против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности к любым действиям по отношению к Ирану после убийства Штатами иранского генерала Касема Сулеймани.
Life.ru 18:46
Происшествия

Таксисту сломали челюсть и выбили три зуба за «новогодний тариф»

В белорусском городе Гродно пассажир сломал челюсть и выбил три зуба таксисту, который предложил ему оплатить поездку по двойному «новогоднему тарифу».
Lenta.ru 09:10
Политика

Белый дом назвал цель убийства Сулеймани

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что цель убийства генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани в Багдаде — предотвращение «дальнейшего кровопролития».
RT на русском 17:55
Музыка

Бербеков стал победителем восьмого сезона шоу «Голос»

RT на русском 01 января в 16:20
Общество

Акции Apple впервые достигли 300 долларов за штуку

По данным газеты, рыночная капитализация компании превышает 1 триллион 300 миллионов долларов.
Эхо Москвы вчера в 23:32
Энергетика

Эксперт спрогнозировал цены на нефть после убийства Сулеймани

Смерть главы спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани в результате авиаудара США может привести к длительному конфликту на Ближнем Востоке и росту цен на нефть.
News.ru 12:38
Происшествия

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Достав телефон, женщина начала снимать происходящее. На кадрах видно, что врач-стоматолог пытался отнять у нее телефон, хватая за руки.
Газета.Ru 16:59
Игры

S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4

На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.
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Шоу-бизнес

Стася Милославская показала домашнее фото с Александром Петровым

Милославская показала милое домашнее фото, на котором Петров лежит на ее ногах. Судя по лицу звезды фильма "Текст", он безмерно счастлив.
StarHit.ru 01 января в 07:00
Политика

Названа дата запуска украинского телеканала для жителей Донбасса

Украинский государственный телеканал для жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса заработает 15 февраля.
Lenta.ru 10:34
Политика

Венесуэльская PDVSA передала контроль над месторождениями зарубежным партнерам

Венесуэльская PDVSA передала контроль над месторождениями зарубежным партнерам, сообщает Reuters со ссылкой на бывшего министра нефтяной промышленности и президента компании Рафаэля Рамиреса, а также источники.
Коммерсантъ 17:45
Шоу-бизнес

47-летняя Кэмерон Диаз родила первенца

У 47-летней актрисы и гитариста рок-группы Good Charlotte Бенджи Мэддена родилась дочь Рэддикс.
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Авто

Chrysler покажет новый концепт-кар на выставке CES 2020

В качестве основы для концепта Airflow Vision был взят гибридный минивэн Chrysler Pacifica.
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Samsung представила новые версии флагманских смартфонов

Компания Samsung представила два новых смартфона — Galaxy S10 Lite и Note10 Lite.
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Кино

Кассовые сборы российских фильмов снизились в 2019 году

Отмечается, что в 2019 году доля российских фильмов в кинотеатрах страны была на уровне 23% от общего числа проданных билетов.
Газета.Ru 18:50
Политика

США направят в Ирак 750 военных после атаки на посольство

Piter.tv 01 января в 03:10
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Медведев и Хачанов одолели итальянцев Боллели и Лоренци на ATP Cup

RT на русском 12:15
Футбол

«Севилья» не смогла дожать «Атлетик»

В 19-м туре Ла Лиги Испании «Севилья» принимала «Атлетик».
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Миллиардер Алишер Усманов рассказал в интервью газете Financial Times, кто может стать его наследниками.
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На Украине Зеленского признали одним из самых влиятельных людей в мире

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Общество

Названы самые безопасные направления поездок в 2020 году

Стали известны самые безопасные туристические направления 2020 года по оценке страховой компании BHTP, сообщает Express.
РИА Новости 14:31
Авто

АвтоВАЗ повысил цены на все Lada

Сегодня, 1 января 2020 года, «АвтоВАЗ» повысил рекомендованные розничные цены на все модели LADA на 5 – 23 тыс. рублей.
Автоновости дня 01 января в 04:32
Спорт

Клебо обошел Устюгова в общем зачете «Тур де Ски»

Газета.Ru 11:24
Гаджеты

Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона

Как сообщает ToDay News Ufa, директор BatterieIngenieure Доминик Шульте в интервью Business Insider рассказал о правильной зарядке смартфонов.
ToDay News Ufa 15:12
Общество

Сотни туристов из России застряли в очередях на границах Белоруссии

В госпогранкомитете отметили, что после снижения количества пересекающих границу с 31 декабря по 1 января «поток лиц, следующих на выезд из Белоруссии, более чем в два раза превысил число въезжающих в страну, и у пунктов пропуска снова появились очереди».
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Хоккей

Российская сборная в полуфинале МЧМ сыграет со Швецией

News.ru вчера в 16:29
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Касем Сулеймани
Иранский генерал-лейтенант
Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
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