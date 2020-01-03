Политика
RT на русскомПомпео обсудил с Лавровым убийство генерала Сулеймани
Госсекретарь США Майк Помпео провёл переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, во время которых они обсудили убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными. Об этом сообщает Госдепартамент.
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Армия и оружие
Reuters: шесть человек погибли от авиаудара к северу от Багдада
По автоколонне членов шиитского ополчения Ирака «Аль-Хашед Аш-Шааби» («Силы народной мобилизации») вблизи лагеря Таджи к северу от Багдада нанесены авиаудары, сообщает Reuters со ссылкой на источник в иракской армии.
Культура
Первый канал покажет «Спящую красавицу» с Навкой и Загитовой
Вместе с Навкой и Загитовой на лёд выйдут и другие звезды фигурного катания.
Армия и оружие
Хафтар объявил всеобщую мобилизацию в Ливии
Происшествия
Российские акробаты упали с высоты во время выступления в Нидерландах
Два акробата из России упали с высоты во время выступления в столице Нидерландов Амстердаме.
Армия и оружие
Трамп заявил о готовности США к любым действиям против Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности к любым действиям по отношению к Ирану после убийства Штатами иранского генерала Касема Сулеймани.
Происшествия
Таксисту сломали челюсть и выбили три зуба за «новогодний тариф»
В белорусском городе Гродно пассажир сломал челюсть и выбил три зуба таксисту, который предложил ему оплатить поездку по двойному «новогоднему тарифу».
Политика
Белый дом назвал цель убийства Сулеймани
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что цель убийства генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани в Багдаде — предотвращение «дальнейшего кровопролития».
Музыка
Бербеков стал победителем восьмого сезона шоу «Голос»
Общество
Акции Apple впервые достигли 300 долларов за штуку
По данным газеты, рыночная капитализация компании превышает 1 триллион 300 миллионов долларов.
Энергетика
Эксперт спрогнозировал цены на нефть после убийства Сулеймани
Смерть главы спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани в результате авиаудара США может привести к длительному конфликту на Ближнем Востоке и росту цен на нефть.
Происшествия
Стоматолог избил женщину с ребенком на руках в Уссурийске
Достав телефон, женщина начала снимать происходящее. На кадрах видно, что врач-стоматолог пытался отнять у нее телефон, хватая за руки.
Игры
S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4
На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.
Шоу-бизнес
Стася Милославская показала домашнее фото с Александром Петровым
Милославская показала милое домашнее фото, на котором Петров лежит на ее ногах. Судя по лицу звезды фильма "Текст", он безмерно счастлив.
Политика
Названа дата запуска украинского телеканала для жителей Донбасса
Украинский государственный телеканал для жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса заработает 15 февраля.
Политика
Венесуэльская PDVSA передала контроль над месторождениями зарубежным партнерам
Венесуэльская PDVSA передала контроль над месторождениями зарубежным партнерам, сообщает Reuters со ссылкой на бывшего министра нефтяной промышленности и президента компании Рафаэля Рамиреса, а также источники.
Шоу-бизнес
47-летняя Кэмерон Диаз родила первенца
У 47-летней актрисы и гитариста рок-группы Good Charlotte Бенджи Мэддена родилась дочь Рэддикс.
Авто
Chrysler покажет новый концепт-кар на выставке CES 2020
В качестве основы для концепта Airflow Vision был взят гибридный минивэн Chrysler Pacifica.
Гаджеты
Samsung представила новые версии флагманских смартфонов
Компания Samsung представила два новых смартфона — Galaxy S10 Lite и Note10 Lite.
Кино
Кассовые сборы российских фильмов снизились в 2019 году
Отмечается, что в 2019 году доля российских фильмов в кинотеатрах страны была на уровне 23% от общего числа проданных билетов.
Политика
США направят в Ирак 750 военных после атаки на посольство
Теннис
Медведев и Хачанов одолели итальянцев Боллели и Лоренци на ATP Cup
Футбол
«Севилья» не смогла дожать «Атлетик»
В 19-м туре Ла Лиги Испании «Севилья» принимала «Атлетик».
Общество
Усманов назвал возможных наследников
Миллиардер Алишер Усманов рассказал в интервью газете Financial Times, кто может стать его наследниками.
Общество
Названы самые безопасные направления поездок в 2020 году
Стали известны самые безопасные туристические направления 2020 года по оценке страховой компании BHTP, сообщает Express.
Авто
АвтоВАЗ повысил цены на все Lada
Сегодня, 1 января 2020 года, «АвтоВАЗ» повысил рекомендованные розничные цены на все модели LADA на 5 – 23 тыс. рублей.
Спорт
Клебо обошел Устюгова в общем зачете «Тур де Ски»
Гаджеты
Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона
Как сообщает ToDay News Ufa, директор BatterieIngenieure Доминик Шульте в интервью Business Insider рассказал о правильной зарядке смартфонов.
Общество
Сотни туристов из России застряли в очередях на границах Белоруссии
В госпогранкомитете отметили, что после снижения количества пересекающих границу с 31 декабря по 1 января «поток лиц, следующих на выезд из Белоруссии, более чем в два раза превысил число въезжающих в страну, и у пунктов пропуска снова появились очереди».
Хоккей