с чего всё началось

Госсекретарь США Майк Помпео разозлился на ведущую Мэри Луиз Келли во время интервью на радиостанции NPR после того, как она задала вопрос об Украине. Во время интервью журналистка захотела сменить тему разговора и спросила, надо ли извиниться перед бывшим послом США в Киеве Мари Йованович.

Помпео разозлился на ведущую из-за вопроса об Украине

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