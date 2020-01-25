Политика
Lenta.ruПомпео разозлился на ведущую из-за вопроса об Украине
Госсекретарь США Майк Помпео разозлился на ведущую Мэри Луиз Келли во время интервью на радиостанции NPR после того, как она задала вопрос об Украине. Во время интервью журналистка захотела сменить тему разговора и спросила, надо ли извиниться перед бывшим послом США в Киеве Мари Йованович.
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с чего всё началось
Госсекретарь США Майк Помпео выругался на американскую радиоведущую Мэри Луиз Келли из-за ее вопросов об Украине, сообщила 24 января радиостанция NPR.Известиявчера в 20:34
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Возмущенный вопросом об Украине Помпео попросил ведущую найти ее на карте
Московский Комсомолецвчера в 20:54
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