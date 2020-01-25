Политика

Lenta.ruLenta.ruПомпео разозлился на ведущую из-за вопроса об Украине

Госсекретарь США Майк Помпео разозлился на ведущую Мэри Луиз Келли во время интервью на радиостанции NPR после того, как она задала вопрос об Украине. Во время интервью журналистка захотела сменить тему разговора и спросила, надо ли извиниться перед бывшим послом США в Киеве Мари Йованович.
Читать в источнике
Комментировать70
с чего всё началось
Госсекретарь США Майк Помпео выругался на американскую радиоведущую Мэри Луиз Келли из-за ее вопросов об Украине, сообщила 24 января радиостанция NPR
.
Известиявчера в 20:34

Подробнее о событии

Главу госдепа США разозлил вопрос радиоведущей об Украине

Российская газетавчера в 23:40

СМИ: Помпео отчитал журналистку за вопросы об экс-после США на Украине

ТАССвчера в 21:32

Ведущая заявила, что Помпео выругался на нее после вопроса об Украине

РИА Новостивчера в 20:04

Возмущенный вопросом об Украине Помпео попросил ведущую найти ее на карте

Московский Комсомолецвчера в 20:54

Помпео обругал ведущую из-за вопроса об Украине

Известиявчера в 20:34

Помпео раскритиковал американскую ведущую после вопроса об Украине

Газета.Ruвчера в 20:17

Помпео разозлился на ведущую из-за вопроса об Украине

Lenta.ruвчера в 21:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 04:17, Ашберн
Фигурное катание

Косторная, Трусова и Щербакова стартуют на чемпионате Европы

Pravda.Ru вчера в 02:42
Политика

Зеленский заявил о вечном шраме в отношениях между Украиной и Россией

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью «Девятому каналу» израильского телевидения заявил, что конфликт с Россией — «большая беда, которая навсегда оставит шрам» в отношениях двух стран.
РБК вчера в 17:53
Происшествия

Число жертв землетрясения в Турции достигло 20 человек

Количество погибших в результате землетрясения в провинции Элязыг на востоке Турции увеличилось до 20, число пострадавших достигло 1 015 человек.
Российская газета 01:47
Финансы

Неизвестный инвестор потратил 58 млрд рублей на облигации Минфина РФ

Сумма в размере 58 миллиардов рублей была выделена неизвестным инвестором на покупку облигаций Министерства финансов России.
REGNUM 23 января в 17:16
Происшествия

Перекрывшему дорогу в Москве водителю фуры выплатили долг по зарплате

"По имеющейся информации, в результате принимаемых мер водителю, который сегодня перекрыл движение в Москве с требованием выплатить ему зарплату, выплатили 41 тыс. рублей", - рассказали в Роструде.
Газета.Ru вчера в 12:48
Происшествия

СК начал проверку после обрушения кровли завода в Кузбассе

Причины частичного обрушения кровли одного из цехов Кузбасского вагоноремонтного предприятия "Новотранс" в Прокопьевске выясняют следователи.
Российская газета вчера в 09:13
Происшествия

Летевший из Новосибирска во Вьетнам самолет вернулся в аэропорт вылета

Самолет S7, выполнявший рейс Новосибирск — Камрань (Вьетнам), вернулся в аэропорт вылета из-за срабатывания датчиков технической неисправности, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
РБК 01:20
Политика

Песков прокомментировал новость об отставке Суркова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью радиостанции "Эхо Москвы" рассказал, что указ об отставке Владислава Суркова с должности помощника президента РФ еще не подписан.
Вести.Ru 04:10
Шоу-бизнес

Костенко снялась с голым животом на фоне икон

Пользователей Instagram заинтересовала фотография оголенного живота беременной жены футболиста Дмитрия Тарасова, сделанная на фоне икон.
Рамблер вчера в 13:33
Общество

Список интернет-сервисов с бесплатным доступом озвучили в Минкомсвязи

Инициатива с бесплатным доступом в интернет принадлежит Владимиру Путину, в рамках послания Федеральному собранию, президент РФ поручил разработать и реализовать проект «Доступный интернет».
ГЛАС.RU вчера в 01:08
Наука

В водах Индонезии обнаружены новые виды ходячих акул

Учёные обнаружили четыре новых вида акул с удивительным способом передвижения.
UfacityNews.ru 22 января в 02:02
Политика

Путин поднял фуражку офицера палестинской гвардии

Газета.Ru вчера в 14:08
Политика

МИД Ирана: сбивший украинский самолет человек находится в тюрьме

"Человек, который по ошибке сбил в Иране украинский самолет, сегодня находится в тюрьме", - сказал министр.
Газета.Ru 03:45
Политика

Премьер Саксонии вновь призвал к отмене антироссийских санкций

Премьер-министр федеральной земли Саксония (ФРГ) Михаэль Кречмер в интервью газете Bild выразил мнение, что санкции против России пора отменить из-за их неэффективности и убыточности для экономики ФРГ.
RT на русском вчера в 18:57
Футбол

Кристиан Эриксен перейдет из «Тоттенхэма» в «Интер» за 20 млн евро

Спорт день за днем вчера в 02:00
Политика

ЦРУ рассекретило документы о Бандере и его работе на Гитлера

ЦРУ США опубликовало в открытом доступе доклад о деятельности Степана Бандеры. Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Lenta.ru 23 января в 18:13
Шоу-бизнес

Наталья Рудова снялась обнаженной в бассейне для мужского журнала

36-летняя российская актриса Наталья Рудова приняла участие в горячей фотосесии для мужского журнала Maxim.
Shraibikus News 01:36
Гаджеты

Новое поколение процессоров «Эльбрус-16С» появится в 2022 году

ToDay News Ufa вчера в 14:41
Политика

В Сети высмеяли новый логотип Космических войск США

Пользователи Twitter высмеяли логотип Космических войск США, который накануне представил американский президент Дональд Трамп.
РИА Новости 01:41
Авто

АвтоВАЗ представил новую комплектацию Lada Vesta Comfort Winter

Онлайн, с начала года компания "АвтоВАЗ" изменила цена на Lada Vesta, а также обновила комплектации.
32CARS.ru вчера в 02:15
Энергетика

Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией по газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией о порядке формирования цен при поставке газа.
РИА Новости вчера в 20:53
Кино

Российский фильм «Холоп» начали показывать в США и Канаде

Как уточнил директор по развитию компании KiniFilm Corp, представитель дистрибьютеров Александр Беляков, показ картины будет идти в 37 кинотеатрах США и Канады с 25 января по 2 февраля.
RuNews24.ru 03:48
Кино

Во втором сезоне «Ведьмака» появится Сигизмунд Дийкстра

Шотландский актёр Грэм Мактавиш сыграет Сигизмунда Дийкстру во втором сезоне сериала «Ведьмак».
REGNUM 04:01
Общество

Инфекционист назвал симптомы нового коронавируса

Заведующий кафедрой инфекционных болезней Медицинского университета имени Пирогова Владимир Никифоров рассказал о главных симптомах новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).
РИА Новости 03:35
Политика

Экс-президент Латвии пожаловался на отношение к русскому языку

Экс-президент Латвии Андрис Берзиньш в интервью газете Neatkarīgā Rīta Avīze раскритиковал нападки на русский в его стране и призвал пользоваться знаниями этого языка, а также других.
РИА Новости вчера в 19:47
Армия и оружие

ВСУ сообщили о ранении боевика в Донбассе

ИА Новороссия вчера в 14:00
Здоровье

Роспотребнадзор заявил об отсутствии зараженных коронавирусом в России

В России не зарегистрировано случаев заболевания коронавирусом из Китая. Об этом в субботу, 25 января, заявил Роспотребнадзор.
Известия 02:22
Общество

Захарова на китайском языке поздравила жителей КНР с Новым годом

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поздравила жителей Китая с наступлением Нового года по лунному календарю на их родном языке.
ФАН 03:43
Здоровье

Врач рассказала об опасности блюд из сырого мяса

Известия вчера в 20:19
Происшествия

Рыба запрыгнула в лодку и проткнула шею 16-летнему рыбаку

Внезапно сарганы начали выпрыгивать из воды. Одна из рыб прыгнула в лодку и вонзила напоминающую клюв челюсть в шею юноше.
Газета Кемерова 23 января в 21:32
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Майк Помпео
Американский политик
Американский политик, дипломат. Государственный секретарь США с 26 апреля 2018 года. Директор Центрального разведывательного управления с 23 января 2017 по 26 апреля 2018.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное