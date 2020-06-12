Политика

ТАССТАССГоссекретарь США поздравил россиян с Днем России

Госсекретарь США Майкл Помпео поздравил россиян в четверг от лица властей США с Днем России. "От лица правительства США и американского народа я поздравляю граждан РФ, которые отмечают День России", - говорится в заявлении главы американского внешнеполитического ведомства.
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с чего всё началось
«От лица правительства США и американского народа я поздравляю граждан РФ, которые отмечают День России», — говорится в распространенном 11 июня заявлении
 главы американского внешнеполитического ведомства.
Известиявчера в 19:34

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Госсекретарь США поздравил россиян с Днем России

РБКвчера в 21:15

Помпео поздравил россиян с Днем России

Газета.Ruвчера в 20:19

Госсекретарь США поздравил россиян с Днем России

ТАССвчера в 20:02

Помпео поздравил россиян с Днём России

RT на русскомвчера в 20:11

Помпео поздравил россиян с Днем России

Интерфаксвчера в 20:03

Помпео поздравил россиян с Днем России

РИА Новостивчера в 20:18

Госсекретарь США поздравил россиян с Днем России

Известиявчера в 19:34
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Армия и оружие

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Номер Ефремова использовали для входа в Telegram

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Происшествия

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Актер Иван Охлобыстин заявил о «двух погибших» в ДТП с артистом Михаилом Ефремовым.
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Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым

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Интернет

В WhatsApp тестируют новую функцию

С помощью новой функции поиск значительно упростится: нужное сообщение можно будет найти, выбрав дату его отправки или получения, нажав на значок календаря в режиме поиска в чате.
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Игры

Grand Theft Auto V выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X

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Экс-глава IBU более не обвиняется в сокрытии допинга у биатлонистов РФ

C бывшего президента Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга сняты обвинения в причастности к схемам по сокрытию положительных допинг-проб у российских спортсменов, сообщил адвокат Бессеберга Норберт Весс.
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Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
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Общество

Правительство расширило меры поддержки безработных

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ вчера в 12:28
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Из-за возможного увольнения известного детского кардиохирурга в Петербурге отменено несколько операций

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BFM.ru вчера в 09:12
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Россиян предупредили об опасности холодных рук и ног

Холодные руки и ноги могут быть одним из первых признаков ослабленного иммунитета.
Lenta.ru вчера в 23:53
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Определены лучшие дома на колесах в России

Автоэксперты составили список наиболее привлекательных кемперов для путешествий по России.
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Сбербанк договорился о покупке 2ГИС

Сбербанк подписал документы о приобретении контрольной доли в картографическом сервисе 2ГИС.
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Военные США попытались преградить путь российскому патрулю в Сирии

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Общество

Новые санитарные правила подготовлены для магазинов

Роспотребнадзор разработал новые санитарно-эпидемиологические правила для торговых объектов и рынков, занимающихся пищевой продукцией.
Газета.Ru 02:14
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В Еврокомиссии рассказали, граждан каких стран пустят в Евросоюз

Еврокомиссия рекомендует на данном этапе пускать в Евросоюз после 1 июля жителей тех третьих стран, где ситуация с распространением нового коронавируса аналогична или лучше, чем в ЕС, сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон на пресс-конференции.
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Политика

Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.
RT на русском 10 июня в 16:55
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Общество

Работающие 1 июля россияне получат повышенную зарплату

Россияне, которые будут работать 1 июля, — в день голосования по поправкам в Конституцию, объявленный выходным, — получат за этот день повышенную оплату.
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Автоспорт

Этапы «Формулы-1» в Азербайджане, Сингапуре и Японии отменили

Гран-при чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формулы-1» в Азербайджане, Сингапуре и Японии не состоятся в 2020 году.
RT на русском 04:34
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В России за сутки выявили почти 9 тыс. зараженных коронавирусом

За последние сутки в России подтвердили 8987 новых случаев заражения коронавирусом.
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Росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой

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Lenta.ru вчера в 23:04
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Происшествия

Легкомоторный самолет упал в Рязанской области

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Общество

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РИА Новости вчера в 05:23
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Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Елена Беркова, известная зрителям благодаря своей скандальной репутации, потеряла ребенка после разрыва с шестым супругом.
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Крым объявил о начале бронирования отдыха для россиян

Жители России могут начинать бронировать отдых в Крыму с 1 июля. Об этом объявили в министерстве курортов и туризма региона, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 02:21
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