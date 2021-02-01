Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Видео
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
РЕН ТВ
РЕН ТВ

Госсекретарь США опроверг причастность Штатов к незаконным акциям в РФ

Госсекретарь США Энтони Блинкен опроверг информацию о причастности Вашингтона к несанкционированным акциям в РФ.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

Блинкен заявил, что США не причастны к организации митингов в России

ТАССвчера в 09:10
RT на русском

В США заявили о непричастности к несанкционированным акциям в России

RT на русскомвчера в 08:38
Коммерсантъ

США заявили о непричастности к протестам в России

Коммерсантъвчера в 08:04
Комсомольская правда

Администрация Байдена рассмотрит новые санкции против России

Комсомольская правдавчера в 08:27
РБК

Госсекретарь США опроверг причастность Вашингтона к протестам в России

РБКвчера в 08:10
РИА Новости

Госсекретарь опроверг причастность США к незаконным акциям в России

РИА Новостивчера в 08:28
BFM.ru

США заявили о непричастности к протестам в РФ

BFM.ruвчера в 07:53
РК-Ньюс

Госсекретарь США Энтони Блинкен опроверг причастность Вашингтона к протестам в России

РК-Ньюсвчера в 11:28

Матери задержанной на акции в Петербурге девочки пригрозили судом

Вечером 31 января уполномоченная по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина взяла на контроль ситуацию с 11-летней девочкой, которая оказалась среди задержанных участников несогласованного митинга, прошедшего в Петербурге.
РБК16:17

Найден самый большой объект во Вселенной

Кроме галактик, где крупнейшая IC 1101 имеет 100 трлн звезд и размер в 6 млн световых лет (примерно, в 60 раз больше Млечного Пути и в 2000 раз массивнее), есть галактические скопления и сверхскопления.
ИАНЕД30 января в 12:10

Песков заявил о недопустимости насилия против полицейских во время несогласованных акций

РИАМО – 1 фев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о недопустимости насилия против полиции на незаконных акциях, полиция реагирует на провокаторов жестко, но в рамках закона, сообщает Федеральное агентство новостей.
РИАМОвчера в 07:06