Вечером 31 января уполномоченная по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина взяла на контроль ситуацию с 11-летней девочкой, которая оказалась среди задержанных участников несогласованного митинга, прошедшего в Петербурге.
Кроме галактик, где крупнейшая IC 1101 имеет 100 трлн звезд и размер в 6 млн световых лет (примерно, в 60 раз больше Млечного Пути и в 2000 раз массивнее), есть галактические скопления и сверхскопления.
РИАМО – 1 фев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о недопустимости насилия против полиции на незаконных акциях, полиция реагирует на провокаторов жестко, но в рамках закона, сообщает Федеральное агентство новостей.