Найден самый большой объект во Вселенной

Кроме галактик, где крупнейшая IC 1101 имеет 100 трлн звезд и размер в 6 млн световых лет (примерно, в 60 раз больше Млечного Пути и в 2000 раз массивнее), есть галактические скопления и сверхскопления.