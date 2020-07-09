Политика
ИзвестияГоссовет Турции одобрил превращение собора Святой Софии в мечеть
Государственный совет Турции единогласно проголосовал за изменение статуса собора-музея Святой Софии (Айя-София) на мечеть. Об этом написал на своей странице в Twitter в четверг, 9 июля, турецкий журналист Рагып Сойлу со ссылкой на источники в правительстве страны.
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СМИ: Государственный совет Турции единогласно поддержал превращение собора Святой Софии в мечеть
Московский Комсомолецвчера в 04:26
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Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проводилось в некорректной форме, считает руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский.
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Физиолог рассказал, как закаляться холодной водой, когда нет горячей
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В Свердловской области ЕГЭ по математике сдали более 19 тыс. человек
В Свердловской области единый госэкзамен по математике профильного уровня 10 июля сдали более 19 тыс. человек.
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Суд разрешил британскому банку не платить по долгу перед Вексельбергом
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Коммерсантъ вчера в 02:24
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WSJ: нефть может подорожать до $150 за баррель к 2025 году
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Сбой в работе приложений на iOS устранен
Facebook устранил сбой в Facebook iOS SDK, из-за которого ранее нарушилась работа приложений на iPhone и iPad.
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