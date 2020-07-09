Политика

ИзвестияИзвестияГоссовет Турции одобрил превращение собора Святой Софии в мечеть

Государственный совет Турции единогласно проголосовал за изменение статуса собора-музея Святой Софии (Айя-София) на мечеть. Об этом написал на своей странице в Twitter в четверг, 9 июля, турецкий журналист Рагып Сойлу со ссылкой на источники в правительстве страны.
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СМИ: Государственный совет Турции единогласно поддержал превращение собора Святой Софии в мечеть

Московский Комсомолецвчера в 04:26

Госсовет Турции одобрил превращение Святой Софии в мечеть — источник

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Госсовет Турции решил превратить собор Святой Софии в мечеть

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Госсовет Турции одобрил превращение собора Святой Софии в мечеть

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Стало известно о решении Турции превратить Софийский собор в мечеть

Piter.tvвчера в 03:28

Стало известно о решении Турции превратить Софийский собор в мечеть

Взгляд.рувчера в 03:20

Стало известно о решении Турции превратить Софийский собор в мечеть

Lenta.ruвчера в 02:59
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