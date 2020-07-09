Государственный совет Турции единогласно проголосовал за изменение статуса собора-музея Святой Софии (Айя-София) на мечеть. Об этом написал на своей странице в Twitter в четверг, 9 июля, турецкий журналист Рагып Сойлу со ссылкой на источники в правительстве страны.

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