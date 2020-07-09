Политика
ИзвестияГоссовет Турции одобрил превращение собора Святой Софии в мечеть
Государственный совет Турции единогласно проголосовал за изменение статуса собора-музея Святой Софии (Айя-София) на мечеть. Об этом написал на своей странице в Twitter в четверг, 9 июля, турецкий журналист Рагып Сойлу со ссылкой на источники в правительстве страны.
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СМИ: Государственный совет Турции единогласно поддержал превращение собора Святой Софии в мечеть
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Эрдоган подписал указ о возвращении собору Святой Софии статуса мечети
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Басманный суд Москвы арестовал на два месяца губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
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Съемки сериала «Властелин колец» возобновятся в Новой Зеландии
Съемки телевизионного сериала "Властелин колец" возобновятся в Новой Зеландии.
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Действие подлежащих замене водительских прав продлили до конца года
11 июля вступает в силу приказ МВД, который продлевает действие водительских удостоверений и паспортов, у которых истек срок во время карантинных мер, до конца года.
Российская газета 08:57
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Президент США Дональд Трамп заявил о разработке гиперзвуковой ракеты, которая превзойдет существующие в мире аналоги, так как сможет развить скорость в 17 раз больше.
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