Политика
РЕН ТВГоссовет Турции решил превратить собор Святой Софии в мечеть
В Турции в последнее время активно обсуждается превращение храма-музея Святой Софии в мечеть. Турецкий президент Тайип Эрдоган заявлял, что ждет решения Госсовета по возможности изменения статуса собора и поступит в зависимости от него.
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СМИ: Государственный совет Турции единогласно поддержал превращение собора Святой Софии в мечеть
Московский Комсомолецвчера в 04:26
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 10:53, Ашберн
Автоспорт
«Формула-1» утвердила проведение Гран-при России в Сочи в 2020 году
Интерфакс-Спорт 05:16
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев и Алекс Малиновский отдыхают на Черном море вдвоем
Популярный российский певец Сергей Лазарев отправился в отпуск на Черное море вместе со своим коллегой Алексом Малиновским.
Evo-rus.com вчера в 02:50
Биатлон
Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов РФ
Владимир Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России. Официальное заявление опубликовано на сайте Союза биатлонистов.
BFM.ru 03:01
Общество
Режим самоизоляции в Югре продлили до 27 июля
"Приняла решение о продлении режима обязательной самоизоляции до 27 июля включительно", - сказала Комарова.
ТАСС 05:47
Музыка
Клип Моргенштерна и Элджея набрал 2,5 миллиона просмотров за 5 часов
Музыкальный клип рэперов Моргенштерна и Элджея на композицию Cadillac собрал 2,5 млн просмотров за 5 часов с момента своего появления на YouTube-канале Morgenshtern.
Московский Комсомолец 03:02
Происшествия
На Кубани за сутки подтвердилось 66 случаев коронавируса
В Краснодарском крае за последние сутки подтвердилось 66 новых случаев коронавирусной инфекции, выписана из больниц в связи с выздоровлением 62 пациента, сообщает портал Стопкоронавирус.рф Заболели 39 женщин и 27 мужчин, возраст самого старшего пациента – 85 лет, самого юного – 10 месяцев.
Деловая газета. Юг 04:21
Шоу-бизнес
Звезда «Сватов» Федор Добронравов сменил имидж
В комментариях мнения поклонников разделились. Некоторые из них с трудом узнали в мужчине с седой бородой звезду сериала «Сваты».
WomanHit.ru 05:58
Шоу-бизнес
Прилучного и Карпович сфотографировали в Ялте
Пара отдыхала в аквапарке вместе с детьми актера В Сети появилась информация, что Павел Прилучный уехал отдыхать в Ялту с детьми и звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович.
WomanHit.ru 04:10
Общество
Собянин не ожидает второй волны коронавируса в Москве
Вторая волна распространения коронавируса в Москве не ожидается, сказал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала «Россия 24».
Ведомости 09:14
Хоккей
Хоккеист клуба ВХЛ «Южный Урал» умер в возрасте 23 лет
Хоккеист команды «Южный Урал» Павел Крутий умер в возрасте 23 лет. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России.
РБК 09:26
Шоу-бизнес
Айза Анохина сообщила о расставании с Олегом Майами
Бывшая супруга рэпера Гуфа, Айза Анохина, сообщила фанатам о расставании со своим молодым бойфрендом Олегом Майами.
OvideO.ru 10:03
Общество
В России ЕГЭ по профильной математике сдадут более 390 тыс. человек
Более 390 тыс. человек сдадут 10 июля Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по профильной математике.
РБК 02:48
Политика
Пушков предложил запретить въезд в Россию нелояльным артистам
Зарубежным артистам, высказывающимся враждебно в адрес России, следует запретить въезд в страну.
Газета.Ru 03:36
Кино
Возлюбленную Цоя в новом фильме Учителя сыграет Паулина Андреева
Паулина Андреева сыграет роль возлюбленной Виктора Цоя Натальи Разлоговой в новом фильме, режиссером которого стал Алексей Учитель.
NewInform 05:40
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова ответила на критику ее отношений с Авербухом
Звезда серила «Папины дочки» Елизавета Арзамасова отреагировала на критику, обрушившуюся на актрису после новости о ее романе со знаменитым фигуристом Ильей Авербухом.
Аргументы и Факты вчера в 06:28
Политика
Новый глава Абхазии предложил Грузии примирение
До распада СССР Абхазия на правах автономной республики входила в состав Грузинской ССР, но после распада СССР Абхазия не захотела оставаться частью Грузии.
Новые Известия вчера в 12:29
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Глава информационноз-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев выступил с идеей проведения деноминации российской валюты в 100 раз, сообщили "Ведомости".
РИА Новости 08:40
Шоу-бизнес
Соседов раскритиковал «постановочное шоу» Алибасова в психбольнице
Скандальный критик Сергей Соседов раскритиковал продюсера Бари Алибасова и его сына за раздувание слухов о покушении на жизнь руководителя группы "На-На".
Народные новости 09:25
Шоу-бизнес
Влад Соколовский устроил новой девушке веселый день рождения
Больше снимков опубликовала подруга Сурковой. Влад Соколовский постарался, чтобы этот день для Ангелины стал особенным.
Lisa.ru 06:15
Общество
Китай отменит на неделю рейс Москва-Пекин авиакомпании Air China
4 июля тест на коронавирус оказался положительным как минимум у пяти пассажиров, - сообщает управление гражданской авиации КНР.
Эхо Москвы 08:33
Шоу-бизнес
Гарик Харламов отметил расставание с Кристиной Асмус в компании актрис
Вечеринку посетили друзья и коллеги Харламова, также их компанию разбавляли актрисы.
SM News вчера в 06:28
Общество
Курьерам Delivery Club выплатили 9,9 млн рублей долгов по зарплате
Курьеры по доставке еды компании Delivery Club, протестующие против нарушения трудовых прав, уже получили от логистических компаний более 9,9 млн рублей, которые им задолжали, сообщили "Интерфаксу" в четверг в прокуратуре Москвы.
Интерфакс вчера в 12:50
Путешествия
Переполненные пляжи Кубани заставили россиян соскучиться по Турции
Самой частой жалобой российских туристов, отдыхающих в этом году на курортах Кубани и Крыма, стало чрезмерное число людей на городских пляжах.
Народные новости 08:10
Авто
Chery назвала характеристики кроссовера Tiggo 7 Pro для России
В продажу машина поступит в РФ до начала этой осени. Несколько позже будет известна стоимость новинки и ее комплектация.
Evo-rus.com 01:37
Путешествия
Туристический поток в Анталью в июле вырос до 27 тысяч
В июле иностранный турпоток вырос до 27 тысяч и продолжает увеличение.
Countryscanner 05:23
Происшествия
СК сообщил об угрозах участникам суда по делу губернатора Фургала
ИА DixiNews // Новости Москвы 06:07
Политика
Эрдоган подписал указ сделать собор Святой Софии мечетью
РИА Новости 10:46
Авто
Компания BMW отзывает 530 автомобилей в России
ООО «БМВ РУСЛАНД ТРЕЙДИНГ» начинает отзывную кампанию, затрагивающую 530 моделей BMW 3-Series (серия G20), Z4 (серия G29), X3 M (серия F97), X4 M (серия F98), изготовленных октября 2018 года по апрель 2019 года, согласно VIN-кодов, указанных в соответствующем приложении.
32CARS.ru 07:37
Культура
Бэтвумен впервые сыграет чернокожая бисексуалка
Создатели сериала "Бэтвумен" нашли новую исполнительницу главной роли.
Kinonews.ru вчера в 04:01